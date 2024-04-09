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Криминал Убедила в скорой смерти: новосибирская интернет-гадалка на 2 миллиона опустошила карманы клиентки

Убедила в скорой смерти: новосибирская интернет-гадалка на 2 миллиона опустошила карманы клиентки

Сибирячка предсказывала будущее на картах Таро

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Инцидент произошел в Курской области

Жительницу Новосибирска обвиняют в мошенничестве на два миллиона рублей во время гадания. Об этом сообщили в Рыльском районном суде Курской области.

— По версии следствия, при помощи карт Таро 20-летняя девушка обманула жительницу Рыльска на сумму более двух миллионов рублей, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2023 года сибирячка приобрела у неизвестного страницу в соцсети для гадания на картах Таро. Там к ней обратилась жительница Рыльска. Гадалка убедила клиентку в необходимости изменить судьбу путем проведения определенных и дорогостоящих обрядов.

Женщины продолжили общение в мессенджере, где сибирячка, запугав клиентку высокой вероятностью смерти ее близких, выманила в течение месяца более двух миллионов рублей.

Дата первого судебного заседания судом пока не назначена.

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который представлялся женщиной-экстрасенсом и обманул свою жертву больше, чем на пять миллионов рублей.

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