Убедила в скорой смерти: новосибирская интернет-гадалка на 2 миллиона опустошила карманы клиентки

Инцидент произошел в Курской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительницу Новосибирска обвиняют в мошенничестве на два миллиона рублей во время гадания. Об этом сообщили в Рыльском районном суде Курской области.



— По версии следствия, при помощи карт Таро 20-летняя девушка обманула жительницу Рыльска на сумму более двух миллионов рублей, — говорится в сообщении.



По данным следствия, в марте 2023 года сибирячка приобрела у неизвестного страницу в соцсети для гадания на картах Таро. Там к ней обратилась жительница Рыльска. Гадалка убедила клиентку в необходимости изменить судьбу путем проведения определенных и дорогостоящих обрядов.



Женщины продолжили общение в мессенджере, где сибирячка, запугав клиентку высокой вероятностью смерти ее близких, выманила в течение месяца более двух миллионов рублей.



Дата первого судебного заседания судом пока не назначена.

