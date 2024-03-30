Нанес удары кулаками: житель Новосибирска жестоко избил женщину у магазина

Инцидент произошел в августе 2022 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске вынесли приговор мужчине, которого обвинили в нападении на женщину у магазина. По данным следствия, он причинил сибирячке повреждения, в том числе перелом костей носа.

Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Новосибирска. По данным следствия, инцидент произошел еще в августе 2022 года около розничного магазина «Мария-Ра». В результате словесного конфликта Антон Федосеев нанес женщине удары кулаками в область лица.



— В результате своих умышленных действий Федосеев А.И. причинил потерпевшей телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, перелом костей носа со смещением костных отломков с наличием раны, выразившиеся в неизгладимом обезображивании лица, повлекшие тяжкий вред здоровью, — сказано в сообщении.



Уголовное дело возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Приговором Советского районного суда сибиряк признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскано 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда.



— Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в суде.



Об инциденте стало известно 8 августа 2022 года. Прохожий напал на женщину, которая держала свой цветочный салон на входе в магазин «Мария-Ра» на ОбъГЭСе. По словам пострадавшей, после избиения сибиряк скрылся с места происшествия до приезда оперативников.

