В новосибирской многоэтажке мужчина побил женщину в лифте — потом он поцеловал ее и умыл

Полиция проведет проверку после сообщений о том, что в одной из многоэтажек Новосибирска мужчина избил женщину. Об этом НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Telegram-канал «Экстренный НСК». В посте сообщается, что конфликт произошел в доме на улице Одоевского. Судя по дате из видео, он случился в ночь на 9 марта.
На кадрах видно, как мужчина с женщиной заходят в лифт, после чего тот неоднократно бьет ее руками и ногой. У пострадавшей начинает идти кровь.
— Эта пара приехала в высотку в гости, но после застолья что-то пошло не так, — пишет канал.
После избиения мужчина стал целовать женщину, а потом умыл ее водой.
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС рассказали, что в полицию не поступало заявлений по поводу произошедшего. Также не поступало каких-либо сообщений из медицинских учреждений.
— Информация, опубликованная в интернете, зарегистрирована, — заявили НГС в ведомстве.
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