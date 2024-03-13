В новосибирской многоэтажке мужчина побил женщину в лифте — потом он поцеловал ее и умыл

Полиция проведет проверку после сообщений о том, что в одной из многоэтажек Новосибирска мужчина избил женщину. Об этом НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.



Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Telegram-канал «Экстренный НСК». В посте сообщается, что конфликт произошел в доме на улице Одоевского. Судя по дате из видео, он случился в ночь на 9 марта.

