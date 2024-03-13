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В новосибирской многоэтажке мужчина побил женщину в лифте — потом он поцеловал ее и умыл

Инцидент попал на видео

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Судя по записи с камеры, мужчина ударял женщину как руками, так и ногой

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Полиция проведет проверку после сообщений о том, что в одной из многоэтажек Новосибирска мужчина избил женщину. Об этом НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Telegram-канал «Экстренный НСК». В посте сообщается, что конфликт произошел в доме на улице Одоевского. Судя по дате из видео, он случился в ночь на 9 марта.

На кадрах видно, как мужчина с женщиной заходят в лифт, после чего тот неоднократно бьет ее руками и ногой. У пострадавшей начинает идти кровь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Запись с камеры

Видео: «Экстренный НСК» / Telegram

— Эта пара приехала в высотку в гости, но после застолья что-то пошло не так, — пишет канал.

После избиения мужчина стал целовать женщину, а потом умыл ее водой.

В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС рассказали, что в полицию не поступало заявлений по поводу произошедшего. Также не поступало каких-либо сообщений из медицинских учреждений.

— Информация, опубликованная в интернете, зарегистрирована, — заявили НГС в ведомстве.

Ранее новосибирский дебошир ударил по лицу сибирячку с ребенком — момент попал на видео.

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НовосибирскИзбиениеКонфликтПолиция
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