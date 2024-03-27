Обвиняемую в убийстве сибирячку оставили под арестом — она бросила младенца в погребе

Ранее стало известно, что у женщины забрали сыновей Источник: пресс-служба СУ СКР по НСО, социальные сети











Новосибирский областной суд оставил под арестом жительницу Болотинского района, которая обвиняется в убийстве младенца. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.



НГС уже писал о трагедии. 11 марта этого года в одном из частных домов поселка Светлая Поляна нашли труп новорожденного младенца. Редакция выяснила, что его 34-летняя мать уже бросила одну дочь и судима за неуплату алиментов, а ее супруг — в местах лишения свободы: подробнее об этом можно прочитать по ссылке.



На сибирячку возбудили уголовное дело — оказалось, что ребенок родился живым. 19 марта стало известно, что у женщины забрали сыновей и отправили ее под арест, она обвиняется по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).



Защита подозреваемой подавала апелляционную жалобу. Но в итоге суд оставил решение без изменений, уточнили в прокуратуре.



Ранее сибирячка выкинула новорожденного в мусорку в 30-градусный мороз — он чудом выжил, а она заплакала в суде.

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