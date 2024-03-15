Родился живым: на сибирячку, которая спустила в погреб младенца в ведре, завели уголовное дело

Следователи из Новосибирской области выяснили, что ребенок, чье тело нашли в доме в Болотнинском районе, родился живым.
— Установлено, что женщина в период с 25 по 26 февраля родила жизнеспособного ребенка, поместила его в ведро, которое спустила в неотапливаемый погреб, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Расследование контролирует прокуратура.
Недавно НГС рассказывал, что известно о мертвом младенце и его матери из поселка Светлая Поляна в Болотинском районе. Труп малыша нашли в частном доме 11 марта. В 2020 году мать ребенка уже пыталась избавиться от новорожденной дочки — завернула ее в одеяло и оставила на остановке, но малышка выжила.
По поводу последнего инцидента следователи осмотрели место происшествия и тела мальчика. Назначены экспертизы, проведен допрос подозреваемой, ее родственников и соседей, сообщают в пресс-службе СУ СК региона.
Ранее НГС писал, как в феврале 2024 года девушка оставила новорожденного малыша на помойке в Новосибирске. Позже ребенка отдали бабушке.