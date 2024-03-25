Как террористы проникли в «Крокус» и по какому маршруту пытались сбежать из страны — показываем в 4 карточках

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины в масках проникли в здание и открыли стрельбу по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали. MSK1.RU попытался восстановить хронологию трагедии по видео очевидцев: с момента проникновения террористов в здание до их задержания.
- Приблизительно в 19:55 боевики паркуют белый Renault напротив входа
№ 14в «Крокус Сити Холл». Об этом свидетельствуют запись с видеорегистратора проезжающего мимо авто, которая появились в Сети. На кадрах видно, как неизвестные люди выбегают из белой легковушки и направляются к зданию;
- по словам одной из очевидиц трагедии, Анастасии Родионовой, террористы начали расстреливать людей еще до того, как вошли в здание. Они открыли огонь по тем, кто стоял в очереди на прохождение металлодетекторов. Тела погибших находили на парковке у здания;
- попав внутрь «Крокуса», террористы убивали тех, кто оказался у входа
№ 13и в вестибюле концертного здания. Они стреляли в стеклянные перегородки, разбили их и начали продвигаться в зал, где находились зрители. Некоторые люди, услышав звуки автоматных очередей, начали эвакуироваться из зала;
- приблизительно в 20:03 вооруженные мужчины зашли в зал и оказались в проходе амфитеатра. На видео от очевидцев — четыре террориста, которые шли друг за другом и продолжали стрелять. Один из них достал, предположительно, жидкость с горючим и поджигает кресла. По информации РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из стрелков был у сцены;
- на ярусе амфитеатра расположены три двери, которые ведут на первый этаж. Как террористы выходили из зала — неизвестно. Однако источники РБК утверждают, что стрелки покинули здание «Крокуса», смешавшись с толпой выбегающих посетителей. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что мужчины переоделись из камуфляжной одежды в гражданскую;
- приблизительно в 20:13 террористы, выйдя из «Крокуса», сели в белый Renault. Фрагмент записи их побега, который попал на камеры видеонаблюдения, вечером 24 марта опубликовал Mash;
- вооруженные люди выдвинулись в сторону Брянской области. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ехали они по трассе
М-3«Украина». Депутат Госдумы Александр Хинштейн утром 23 марта, на следующий день после теракта, сообщил, что белый Renault был задержан в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области;
- по данным онлайн-карт, путь туда из «Крокуса» занимает 5 часов и 8 минут. Из чего мы сделали вывод, что задержание произошло около 01:21. Также Хинштейн написал, что одного террориста задержали на месте, остальные побежали в лес, где пытались скрыться. Второго подозреваемого в стрельбе в «Крокусе» задержали, по данным депутата, приблизительно в 03:50;
- утром 23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в нападении на людей в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что суд над четырьмя мужчинами, которых обвиняют в теракте в «Крокус Сити Холле», прошел в Москве 24 марта. Их имена — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир. Последний — самый младший в группе, ему 19 лет. Обвиняемого завезли в зал суда на носилках.
Трое из них признали свою вину, о Файзове суд этого не сообщал. Всех их отправили в СИЗО. Подробнее о том, как проходил суд над террористами, читайте в нашем материале.