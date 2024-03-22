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Криминал Ущерб в 29 миллионов: в Новосибирске вынесли приговор застройщику долгостроя в Оби

Ущерб в 29 миллионов: в Новосибирске вынесли приговор застройщику долгостроя в Оби

Потерпевшими признаны 39 человек

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Отбывать наказание глава строительной компании будет в колонии общего режима

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 49-летнему руководителю строительной компании «ФинСибИнвест» Даниилу Федорову, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями и обмане дольщиков (ч.2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что директор строительной компании с 1 октября 2014 года по 26 мая 2018 года привлекал деньги дольщиков на строительство многоквартирных домов. При этом он знал, что компания может собирать средства лишь после получения разрешения на строительство. В итоге 39 граждан вложились в стройку многоквартирного дома в городе Оби, по адресу улица Геодезическая, строение 7/1.

Ранее НГС писал, что речь идет о жилом комплексе «Чистое небо», который строила группа компании «ФинСибИнвест». Строители планировали возвести 20-этажный одноподъездный дом, но этого сделано не было.

Сумма ущерба по уголовному делу оценивается более чем в 29 миллионов рублей.

Вердикт суда — директору компании назначено 5 лет в колонии общего режима. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и компаний для строительства объектов недвижимости на два года. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В группу «ФинСибИнвест», принадлежащую Даниилу Федорову, входили несколько компаний, которые обеспечивали полный цикл строительства: ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» выступало заказчиком, ЗАО ПБ «ФинСибИнвест» — занималось разработкой проекта, ЗАО «ФинСибИнвест-Строй» выполняло функции генподрядчика. В настоящее время организация ликвидирована. По данным «Руспрофайл», последнюю отчетность она сдала в 2014 году. Тогда компания получила выручку в 23 миллиона рублей и чистую прибыль в 172 тысячи рублей.

Ранее в Новосибирске дошло до суда уголовное дело об обмане 462 дольщиков при строительстве дома в Академгородке. Сумма ущерба в деле составляет 1,5 миллиарда рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Суд Прокуратура Дольщики
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