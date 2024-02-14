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Ущерб в 1,5 миллиарда: до суда дошло дело об обмане 462 дольщиков в Академгородке

По версии следствия, застройщик похитил большую часть средств

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Перед банкротсвом застройщик присвоил более 1,5 миллиарда рублей, считает следствие

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В Новосибирске в суд направили уголовное дело об обмане 462 дольщиков при строительстве многоэтажки с подземной парковкой на бульваре Молодёжи в Академгородке. Обвинительное заключение утвердили в отношении директора ООО «Архстрой» Александра Корсакова.

— Обвиняемый в период с 2012 по 2018 годы, являлся руководителем строительной организации. Получив разрешение на строительство многоквартирных жилых домов на ул. Бульвар Молодежи, застройщик заключал с гражданами договоры на приобретение квартир и машиномест на планируемой подземной парковке. Однако своих обязательств по договорам обвиняемый не исполнил, а денежные средства использовал в своих личных целях, — уточнили 14 февраля в прокуратуре Новосибирской области.

Корсакова обвиняется в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступных путём (ч.4 ст. 159 и п.б ч.4 ст.174.1 УК). Потерпевшими по уголовному дела признаны 462 гражданина и организации, а сумма ущерба превысила 1,5 миллиарда рублей.

ООО «Архстрой» было образовано в 2009 году, и прекратило свою деятельность летом 2020 года в связи с окончанием процедуры банкротства.

Александр Корсаков также чилслился руководителем компании «АкадемМедСтрой». В ноябре 2022 года мужчину отправили под домашний арест. О проблеме с домами на бульваре Молодежи НГС рассказывал в этом материале.

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