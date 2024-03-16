В СИЗО до мая: суд арестовал сибирячку, которая спустила в погреб младенца в ведре

В ведомстве рассказали, что женщина самостоятельно родила жизнеспособного здорового ребенка в частном доме в одном из поселков Болотнинского района в период с 25 по 26 февраля 2024 года. Затем мать поместила новорожденную дочь в ведро, а его спустила в неотапливаемый погреб.

