В СИЗО до мая: суд арестовал сибирячку, которая спустила в погреб младенца в ведре

В Болотнинском районе Новосибирской области отправили под стражу женщину, которая спустила новорожденного младенца в погреб в ведре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В ведомстве рассказали, что женщина самостоятельно родила жизнеспособного здорового ребенка в частном доме в одном из поселков Болотнинского района в период с 25 по 26 февраля 2024 года. Затем мать поместила новорожденную дочь в ведро, а его спустила в неотапливаемый погреб.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что 34-летней женщине предъявлено обвинение по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Болотнинский районный суд отправил фигурантку дела под стражу на 1 месяц и 29 дней — до 14 мая 2024 года.
Следователи продолжают выяснять все детали случившегося. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
Недавно НГС рассказывал, что известно о мертвом младенце и его матери из поселка Светлая Поляна в Болотинском районе. Труп малыша нашли в частном доме 11 марта. В 2020 году мать ребенка уже пыталась избавиться от новорожденной дочки — завернула ее в одеяло и оставила на остановке, но малышка выжила.
Ранее НГС писал, как в феврале 2024 года девушка оставила новорожденного малыша на помойке в Новосибирске. Позже ребенка отдали бабушке.