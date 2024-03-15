«Уговаривал жену взять вину на себя»: новосибирца отправили в колонию-поселение за двух сбитых пешеходов

Купинский районный суд вынес приговор
— Водитель автомобиля Toyota Vitz на улице Лермонтова совершил наезд на двух пешеходов, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью. После совершения ДТП мужчина не остановился, для оказания помощи пострадавшим, — пояснили в ведомстве.
Однако водитель не смог далеко уехать, направившись с управлением он съехал в кювет, а затем, бросив машину, попытался сбежать. Его задержали полицейские.
Как рассказал источник НГС знакомый с материалами дела, мужчина уговаривал супругу взять вину на себя.
— Кроме того, непосредственно после совершения ДТП его виновник уговаривал свою супругу, находившуюся на переднем пассажирском сидении, взять вину на себя, — сообщил источник НГС.
Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии-поселения. Также ему на два с половиной года запретили управлять транспортными средствами. В пользу пострадавших с сибиряка взыскали 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Новосибирске «Ауди» сбила сразу двух пешеходов на Мочищенском шоссе. Они перебегали дорогу в неположенном месте.