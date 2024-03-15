Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 91.64
eur 100.26
СрочноЕще 12 человек заявились на пост мэра Новосибирска
Все новости
Все новости

«Уговаривал жену взять вину на себя»: новосибирца отправили в колонию-поселение за двух сбитых пешеходов

Сибиряк сбежал с места ДТП

521

Сибиряк находился за рулем в нетрезвом состоянии

Поделиться

Купинский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который в январе 2023 года сбил двух пешеходом в городе Купино. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сибиряк находился за рулем в нетрезвом состоянии.

— Водитель автомобиля Toyota Vitz на улице Лермонтова совершил наезд на двух пешеходов, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью. После совершения ДТП мужчина не остановился, для оказания помощи пострадавшим, — пояснили в ведомстве.

Однако водитель не смог далеко уехать, направившись с управлением он съехал в кювет, а затем, бросив машину, попытался сбежать. Его задержали полицейские.

Как рассказал источник НГС знакомый с материалами дела, мужчина уговаривал супругу взять вину на себя.

— Кроме того, непосредственно после совершения ДТП его виновник уговаривал свою супругу, находившуюся на переднем пассажирском сидении, взять вину на себя, — сообщил источник НГС.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам колонии-поселения. Также ему на два с половиной года запретили управлять транспортными средствами. В пользу пострадавших с сибиряка взыскали 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Новосибирске «Ауди» сбила сразу двух пешеходов на Мочищенском шоссе. Они перебегали дорогу в неположенном месте.

По теме

Сбил пешеходовДТПНовосибирская областьСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter