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«Ваш родственник попал в беду»: двух новосибирцев осудили за мошенничество — один из них оказался подростком

Дело сибиряков рассмотрел суд в Алтайском крае

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Суд назначил наказание подростку в виде реального срока лишения свободы, его напарнику — условно

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В Алтайском крае суд вынес приговор по делу жителей Новосибирской области. Молодых людей 21 и 17 лет признали виновными в мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в беду», сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года одному из сибиряков в мессенджере написал незнакомец с предложением трудоустройства. При этом молодой человек понимал, что такой вид заработка противоправен, уточнили в ведомстве.

— <…> данный вид заработка является противоправным, так как он автоматически становится соучастником хищения обманным путем денежных средств по схеме «ваш родственник попал в беду», — объяснили в ведомстве.

Сибиряк согласился на предложение и привлек к работе друга в качестве курьера. Подросток ранее был судим и должен был забирать деньги у потерпевших. В дальнейшем новосибирцам было необходимо переводить средства куратору, оставляя часть суммы себе.

В результате, как заявили следователи, 1 сентября неустановленные лица позвонили 66-летней жительнице Заринска и ввели ее в заблуждение, сообщив, что ее родственник стал виновником ДТП. Для его освобождения от уголовной ответственности неизвестные предложили передать 900 тысяч рублей их доверенному лицу. Сибирячка им поверила.

— Поверив звонившим, потерпевшая в последующем передала прибывшему на такси несовершеннолетнему злоумышленнику имеющиеся у нее 265 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить курьера, забиравшего у потерпевшей деньги.

Жителей Новосибирской области признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Суд назначил наказание подростку в виде реального срока лишения свободы, его напарнику — условно.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали уроженца Новосибирска по подозрению в мошенничестве. По данным полицейских, сибиряк организовал финансовую пирамиду.

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