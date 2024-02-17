Оперативники задержали основателя финансовой пирамиды — подозреваемым оказался новосибирец

Сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Новосибирска по подозрению в мошенничестве. По данным полицейских, мужчина организовал финансовую пирамиду, замаскировав ее под инвест-проект.
Об этом сообщили на сайте УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга. В ведомстве сообщили, что сибиряк создал финансовую пирамиду в 2020 году и обещал высокую прибыль от вложений в экологичное производство уличной мебели
— Через социальные сети им была запущена активная рекламная кампания по открытию завода, якобы работающего на эксклюзивном оборудовании и изготавливающего уличную мебель полностью из переработанного пластика, — сказано в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, заинтересовавшимся людям предлагали либо вложить деньги в производство, либо купить франшизу и самостоятельно заниматься производством на арендованном или выкупленном оборудовании. Предпринимателям, как сообщили в полиции, представляли финансовую модель, которая обещала окупаемость в течение 12 месяцев и быстрый запуск экопроизводства.
— При этом инвесторам гарантировали всестороннюю помощь и поддержку при открытии бизнеса и налаживании производства. В действительности после получения денежных средств от инвесторов псевдо-бизнесмен постепенно переставал выходить на связь. Его целью являлось завладение денежными средствами без фактической реализации бизнес-проекта, — заявили в ведомстве.
В сообщении сказано, что специалисты возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Ведомством установлены как минимум восемь человек, которые пострадали от деятельности подозреваемого, и лишились порядка 49 миллионов рублей.
Подозреваемого заключили под стражу, выяснилось, что он ранее был судим за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.
— В настоящее время полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного, а также соучастники этого преступления, — уточнили в ведомстве.
В декабре прошлого года в Новосибирской области огласили решение по делу о финансовой пирамиде в отношении предпринимательницы. Ее признали виновной в особо крупном мошенничесте.