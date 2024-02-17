Оперативники задержали основателя финансовой пирамиды — подозреваемым оказался новосибирец

— Через социальные сети им была запущена активная рекламная кампания по открытию завода, якобы работающего на эксклюзивном оборудовании и изготавливающего уличную мебель полностью из переработанного пластика, — сказано в сообщении.



По информации пресс-службы ведомства, заинтересовавшимся людям предлагали либо вложить деньги в производство, либо купить франшизу и самостоятельно заниматься производством на арендованном или выкупленном оборудовании. Предпринимателям, как сообщили в полиции, представляли финансовую модель, которая обещала окупаемость в течение 12 месяцев и быстрый запуск экопроизводства.

