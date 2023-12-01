Вклады под 130%: сибирячку осудили на 5 лет за финансовую пирамиду — она не сядет, пока не вырастет ее дочь

В Карасукском районном суде Новосибирской области огласили решение по делу 31-летней предпринимательницы Миланы Дубровской. Женщину признали виновной в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) — она призывала людей вкладывать деньги в её бизнес-проекты, поначалу выплачивала солидные дивиденды, а потом ссылалась на финансовые трудности и прекращала выплаты.
По материалам дела, финансовая пирамида Дубровской функционировала с января 2019-го по август 2022 года. Женщина действовала «в сговоре с группой лиц», личности которых следствию установить не удалось. По версии силовиков, предпринимательница изначально обманывала инвесторов, обещая им выплаты по 100–130% годовых в зависимости от внесенной суммы. Её жертвами стали люди, с которыми она давно общалась, имела доверительные отношения, и не собиралась возвращать им деньги.
Потерпевшими по делу были признаны 33 человека, общий нанесенный ущерб оценили в 46 миллионов рублей, 26 миллионов из этой суммы Дубровская компенсировала в процессе судебных разбирательств. Потерпевшие в разговоре с корреспондентом НГС отмечали, что число людей, вложившихся в пирамиду гораздо больше, а ущерб, по предварительным данным, оценивается в несколько сотен миллионов рублей.
— Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отсрочив реальное отбывание наказание до достижения ребенком, находящемся на иждивении осужденной, возраста 14 лет, — сообщили в прокуратуре.
Известно, что младшей дочери Миланы Дубровской в этом году исполнилось 7 лет.
Редакция НГС подробно описывала ситуацию с «пирамидой успеха» из Карасука зимой прошлого года. Дубровская рассказывала инвесторам, что деньги нужны на развитие цветочного бизнеса и пекарни. Впрочем, одной из бывших близких подруг предпринимательница однажды проговорилась, что средства вкладывает в сеть микрокредитных организаций «Доброденьги».
Первое время она действительно выплачивала большие проценты. Люди, видя какую прибыль приносят вложения, начали вкладывать сбережения, брать кредиты. По словам адвоката Дубровской, некоторые вкладчики, назвавшие себя потерпевшими, сумели даже заработать на финансовой схеме, то есть отбить инвестиции с прибылью.
Представитель компании ООО «Капитал Кредит Финанс», которой принадлежит бренд «Доброденьги», комментировать ситуацию с уголовным преследованием Дубровской отказался. Компания связана с известными в Новосибирске людьми.