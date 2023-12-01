Вклады под 130%: сибирячку осудили на 5 лет за финансовую пирамиду — она не сядет, пока не вырастет ее дочь

По материалам дела, финансовая пирамида Дубровской функционировала с января 2019-го по август 2022 года. Женщина действовала «в сговоре с группой лиц», личности которых следствию установить не удалось. По версии силовиков, предпринимательница изначально обманывала инвесторов, обещая им выплаты по 100–130% годовых в зависимости от внесенной суммы. Её жертвами стали люди, с которыми она давно общалась, имела доверительные отношения, и не собиралась возвращать им деньги.



Потерпевшими по делу были признаны 33 человека, общий нанесенный ущерб оценили в 46 миллионов рублей, 26 миллионов из этой суммы Дубровская компенсировала в процессе судебных разбирательств. Потерпевшие в разговоре с корреспондентом НГС отмечали, что число людей, вложившихся в пирамиду гораздо больше, а ущерб, по предварительным данным, оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

