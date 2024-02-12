Тревожное расстояние. Две женщины дошли до Конституционного суда, чтобы запретить бывшим к ним приближаться

В России, как правило, ограничивают свободу преступников, когда преступление уже совершено. И речь обычно идет об индивидуальном комендантском часе (человеку запрещено выходить из дома ночью) и запрете на посещение некоторых мест. Так, Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, после его освобождения из колонии, где он провел 17 лет, запретили посещать массовые мероприятия и покидать район проживания, а по ночам он обязан сидеть дома. Никаких ограничений на общение с жертвами, которых он несколько лет держал в заточении и регулярно насиловал, выдано не было. Кроме того, Мохов вскоре после освобождения умудрился приехать в Москву и принять участие в ток-шоу, это тогда вызвало общественный резонанс. И хотя позже общение с прессой ему запретили, вопрос о том, не навредит ли он своим жертвам вновь, оставался.

