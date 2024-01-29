Новосибирского хирурга, забывшего салфетку в теле пациентки, освободили от наказания

В июле 2023 года Данила Границу признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, 69-летнюю пенсионерку госпитализировали в Новосибирскую областную больницу с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Изначально ей поставили титановую пластину, но в течение нескольких дней состояние пожилой женщины ухудшилось, у нее развилось гнойное воспаление. Чтобы купировать процесс, решено было провести еще одну операцию.