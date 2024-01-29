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Новосибирского хирурга, забывшего салфетку в теле пациентки, освободили от наказания

Ранее медика приговорили к полутора годам ограничения свободы и запретили ему оперировать ближайшие два года

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Данил Граница является главным рабиологом Новосибирской области

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Новосибирский областной суд изменил приговор 38-летнему хирургу Данилу Границе, которого летом прошлого года признали виновным в смерти 69-летней пенсионерки. Медик, проведя операцию, забыл в теле пациентки салфетку.

— Приговор Кировского районного суда в отношении Границы Данила изменен, от назначенного наказания он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

В июле 2023 года Данила Границу признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, 69-летнюю пенсионерку госпитализировали в Новосибирскую областную больницу с закрытым оскольчатым переломом бедра со смещением. Изначально ей поставили титановую пластину, но в течение нескольких дней состояние пожилой женщины ухудшилось, у нее развилось гнойное воспаление. Чтобы купировать процесс, решено было провести еще одну операцию.

Следователи уверяют, что Граница «ненадлежаще провел ревизию послеоперационной раны, в результате чего в послеоперационной ране пациентки оставил медицинскую салфетку». Через несколько дней после повторного хирургического вмешательства пенсионерка скончалась.

Кировский суд признал медика виновным, назначил ему полтора года ограничения свободы и запретил оперировать в течение двух лет. Защита Данила Границы обжаловала приговор.

Ранее осудили врача из ГКБ № 34. Ее приговорили к условному сроку за смерть пациента: 15-летний пациент скончался из-за неостановленного кровотечения.

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