Суд вынес суровый приговор Дарье Треповой

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Как сообщает «Фонтанка», ближайшие 27 лет она проведет в колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскано
Суд счел доказанной вину Треповой по трем статьям: теракт, незаконный оборот взрывчатки, подделка документов.
Обвиняемая свою вину не признала, но взяла моральную ответственность за случившееся.
В апреле 2023 года Дарья Трепова пришла на открытую встречу с Владленом Татарским в одном из кафе Санкт-Петербурга, где собрались поклонники военкора и несколько случайных посетителей.
Под конец первого часа выступления Татарского Трепова взяла микрофон и, представившись студенткой Настей из академии художеств, объяснила, что у нее есть для военкора подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения Татарского статуэтку принесли в зал. Вскоре «подарок» взорвался. В результате военкор погиб, еще 52 человека получили ранения различной тяжести.
Трепова утверждает, что ничего не знала о взрывчатке и думала, что в бюсте устройство слежения. Накануне взрыва она сообщила об этом своей подруге. После передачи статуэтки Трепова собиралась уезжать в Киев, но вскоре после взрыва ее задержали.