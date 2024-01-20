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«Труп пролежал на улице около 3–4 часов»: под окнами многоэтажки в Новосибирске обнаружили тело мужчины

Инцидент произошел на улице Петухова

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Следователи проводят проверку

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В Новосибирске 19 января на Петухова, 22/1 местные жители обнаружили тело мужчины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального СК.

В ведомстве уточнили, что следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.

— 19 января на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе Новосибирска обнаружено тело мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СК.

Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на Петухова появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Бездыханное тело пролежало на улице около 3–4 часов — очень долго забирали, — говорится в посте.

Ранее тело 22-летнего юноши нашли под окнами высотки на улице Салтыкова-Щедрина. Предположительно, юноша выпал из окна.

Нашли тело мужчиныСледственый комитетНовосибирск
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