«Труп пролежал на улице около 3–4 часов»: под окнами многоэтажки в Новосибирске обнаружили тело мужчины

В Новосибирске 19 января на
В ведомстве уточнили, что следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.
— 19 января на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе Новосибирска обнаружено тело мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СК.
Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на Петухова появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Бездыханное тело пролежало на улице около
Ранее тело