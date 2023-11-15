Тело 22-летнего парня нашли под окнами высотки в Новосибирске

В Новосибирске под окнами 16-этажного дома на улице Салтыкова-Щедрина, 128 нашли тело молодого человека. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.
Как сообщили в ведомстве, железнодорожным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 22-летнего парня на придомовой территории.
— Следователи проводят осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на улице Салтыкова-Щедрина, 128 появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как рассказали редакции НГС в ТСЖ дома, юноша выпал из окна.
Недавно полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа дома в Новосибирске, ребенок остался жив. По последним данным, малыш находился в тяжелом состоянии, врачи выявили множественные травмы.