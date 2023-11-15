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СрочноТело парня нашли под окнами высотки
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Тело 22-летнего парня нашли под окнами высотки в Новосибирске

Трагедия произошла в Железнодорожном районе

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Юноша мог выпасть из окна многоэтажного дома

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В Новосибирске под окнами 16-этажного дома на улице Салтыкова-Щедрина, 128 нашли тело молодого человека. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, железнодорожным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 22-летнего парня на придомовой территории.

— Следователи проводят осмотр места происшествия, изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на улице Салтыкова-Щедрина, 128 появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как рассказали редакции НГС в ТСЖ дома, юноша выпал из окна.

Тело обнаружили 15 ноября днем

Тело обнаружили 15 ноября днем

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Недавно полуторагодовалый мальчик выпал с 18-го этажа дома в Новосибирске, ребенок остался жив. По последним данным, малыш находился в тяжелом состоянии, врачи выявили множественные травмы.

ТелоСледователиСледственный комитетМногоэтажный дом
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