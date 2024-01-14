В Новосибирской области мужчину до смерти забили неизвестные — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирской области мужчину забили до смерти из-за того, что он якобы не отдавал долг хозяйке магазина. Как сообщает телеграм-канал «Экстренный Новосибирск», инцидент произошел в Болотнинском районе.
Как пишет автор поста, житель города Болотное задолжал хозяйке местного магазина 20 тысяч рублей. Но долг не возвращал, тогда, по версии подписчика, мужчину сильно избили. От полученных травм он умер.
В пресс-службе регионального СК сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по
Ранее в Новосибирске два человека избили водителя автомобиля. Полиция возбудила уголовное дело.