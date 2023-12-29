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Банду автоподставщиков задержали в Новосибирской области — видео облавы

Они обманули финансовые организации на 3,5 миллиона рублей

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Полицейские изъяли документы на 12 автомобилей

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Пятерых жителей Исктима задержали полицейские по подозрению в серии мошенничеств с автостраховками. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предварительно установлено, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Затем оформляли фиктивные документы и обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытка. Ущерб, причиненный аферистами финансовым организациям, превысил 3,5 миллиона рублей, — сообщила Ирина Волк.

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Видео: МВД РФ

Как сообщается, двое из пятерых задержанных были судимы ранее. В ходе обысков в квартирах злоумышленников полицейские изъяли документы на 12 автомобилей, компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования», соединённые в одно производство. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в 2023 году в полицию поступило 37 заявлений о мошенничестве в сфере автострахования. По 29 из них возбудили уголовные дела.

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