Банду автоподставщиков задержали в Новосибирской области — видео облавы

Пятерых жителей Исктима задержали полицейские по подозрению в серии мошенничеств с автостраховками. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Предварительно установлено, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Затем оформляли фиктивные документы и обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытка. Ущерб, причиненный аферистами финансовым организациям, превысил 3,5 миллиона рублей, — сообщила Ирина Волк.
Как сообщается, двое из пятерых задержанных были судимы ранее. В ходе обысков в квартирах злоумышленников полицейские изъяли документы на 12 автомобилей, компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования», соединённые в одно производство. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в 2023 году в полицию поступило 37 заявлений о мошенничестве в сфере автострахования. По 29 из них возбудили уголовные дела.