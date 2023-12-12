Сколько автоподстав совершают в Новосибирске — ответ полиции и страховой компании

— За текущий период 2023 года в следственных подразделениях города Новосибирска проводилось 37 проверок по заявлениям о мошенничествах в сфере автострахования. Из них по 29 заявлениям принято решение о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2,3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — сообщили в полиции.

Кроме того, НГС обратился в страховую компанию «АльфаСтрахование», чтобы узнать, участником скольких ДТП стала Анастасия Степанова с января по ноябрь 2023 года, как часто они происходили, и каковы суммы выплат, которые она получила, но рассказать о конкретном случае страховщики не захотели:

