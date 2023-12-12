Сколько автоподстав совершают в Новосибирске — ответ полиции и страховой компании

В 2023 году в полицию подали 37 заявлений о мошенничестве в сфере автострахования. По 29 из них возбудили уголовные дела.
О статистике по мошенничеству со страховками рассказали в полиции и страховой компании. В ноябре журналисты НГС разбирались в целой серии подозрительных аварий, произошедших летом и осенью 2023 года. Все ДТП произошли с участием одной и той же девушки-водителя Анастасии Степановой, которая управляла разными машинами одной и той же марки. НГС обратился в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, сколько всего страховых мошенничеств выявили полицейские в 2023 году. По данным ведомства, таких обращений было меньше 40.
— За текущий период 2023 года в следственных подразделениях города Новосибирска проводилось 37 проверок по заявлениям о мошенничествах в сфере автострахования. Из них по 29 заявлениям принято решение о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2,3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — сообщили в полиции.
Кроме того, НГС обратился в страховую компанию «АльфаСтрахование», чтобы узнать, участником скольких ДТП стала Анастасия Степанова с января по ноябрь 2023 года, как часто они происходили, и каковы суммы выплат, которые она получила, но рассказать о конкретном случае страховщики не захотели:
— По закону о защите персональных данных, а также на основании ст. 946 ГК РФ «Тайна страхования» мы не можем предоставить информацию о конкретном водителе, — ответили страховщики, уточнив, что постоянно изучают подозрительные ДТП. — Постоянно ведется работа по выявлению недобросовестных клиентов, «серийных» участников, в том числе групп, занимающихся постановочными ДТП, сбор данных о ложных /недостоверных сведениях, поддельных документах.
По данным страховщиков, за 10 месяцев сотрудниками Службы экономической безопасности «АльфаСтрахование» в Сибири было подано более 70 заявлений в полицию, возбуждено 3 уголовных дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы), а также подано более 15 жалоб в прокуратуру на необоснованные решения полицейских.
— Уровень привлеченных к ответственности недобросовестных граждан в Новосибирске является самым низким по Сибири и Дальнему Востоку. Наиболее положительный опыт борьбы с подобными мошенническими схемами имеет Омская и Томская области, а также Приморский край, — добавили в компании.
Ранее НГС писал о том, как несколько сотен россиян обнаружили, что задолжали микрокредитной компании из Новосибирска, хотя ничего не занимали. Мы узнали, как работает эта мошенническая схема.