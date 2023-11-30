Не подстава, а по правилам. Как в Новосибирске зарабатывают на ДТП — в списке жертв даже водитель начальника ГСУ

Девочка в клетчатой юбочке

15 июня 2023 года сибирячка Мария И. (ее полное имя известно редакции) стала виновницей ДТП. Женщина хотела проехать пересечение проезда Ващука и улицы Свердлова, но, уже выехав на пустой перекресток, вдруг заметила спешащий к нему Nissan Note баклажанного цвета. За 17 лет женщина успела набраться водительского опыта, но уйти от столкновения не успела: даже несмотря на то, что Мария ушла на встречную полосу, столкновение все же произошло.



— Я, конечно, вышла, все сфотографировала. И только тогда эта девочка вышла. Я даже напугалась сначала: что же такое происходит, почему она не выходит. И тогда не придала значения, что машина у нее была полностью затемненная — знаете, как шторы black-out, — вспомнила женщина.

