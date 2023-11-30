Не подстава, а по правилам. Как в Новосибирске зарабатывают на ДТП — в списке жертв даже водитель начальника ГСУ

Новосибирцы массово жалуются на то, что стали жертвами автоподставщиков. Их истории очень похожи: второй участник ехал вроде и по правилам, но почему-то не пытался избежать столкновения — наоборот, как будто мечтал о конфликте на дороге, встрече с аварийными комиссарами и последующем ремонте. Журналист НГС изучила несколько странных аварий, одна из которых закончилась уголовным делом о вымогательстве, и пообщалась с сотрудниками отдела безопасности страховой компани, чтобы понять, как распознать автоподставщика, что делать, чтобы не стать его жертвой, и можно ли привлечь аферистов к уголовной ответственности (спойлер: можно, но очень, очень непросто). Часть героев этой истории попросила не указывать их полных имен: они опасаются, что имеют дело с настоящей бандой, которую покрывают полицейские.
Девочка в клетчатой юбочке
15 июня 2023 года сибирячка Мария И. (ее полное имя известно редакции) стала виновницей ДТП. Женщина хотела проехать пересечение проезда Ващука и улицы Свердлова, но, уже выехав на пустой перекресток, вдруг заметила спешащий к нему Nissan Note баклажанного цвета. За 17 лет женщина успела набраться водительского опыта, но уйти от столкновения не успела: даже несмотря на то, что Мария ушла на встречную полосу, столкновение все же произошло.
— Я, конечно, вышла, все сфотографировала. И только тогда эта девочка вышла. Я даже напугалась сначала: что же такое происходит, почему она не выходит. И тогда не придала значения, что машина у нее была полностью затемненная — знаете, как шторы black-out, — вспомнила женщина.
Но опасения Марии оказались беспочвенны: водитель была невредима. Она вышла из машины, едва сибирячка подошла к дверям.
— Девочка, маленькая, хрупкая. В юбочке в клеточку, в блузочке. Губки такие, как сейчас молодежь делает. И я ей говорю: «Девочка, ты же меня видела, ты же видела, что я от тебя уходила». А она мне в ответ: «У меня главная дорога».
Спорить тут было не с чем. Мария признала свою вину, заплатила 5 тысяч рублей подоспевшему аваркому — его вызвала, как она поняла, вторая участница ДТП, Анастасия Степанова. Некоторое время виновница аварии опасалась, что страховая заплатит пострадавшей стороне слишком мало, на ремонт не хватит, и Анастасия подаст на нее в суд.
А спустя месяц на том же перекрестке вновь увидела хорошенькую юную автоледи. На этот раз та «догнала» грузовик.
— Я повернула и увидела эту же девочку, в этой же юбочке в клеточку, на этой же машине, с такими же повреждениями, — уверяет Мария.
Впрочем, в ДТП Анастасия попадала даже не раз в месяц, а чаще. За неделю до аварии с грузовиком девушка-водитель подбила на перекрестке улиц Толстого и Сакко и Ванцетти новенькую Mazda 6 — и снова была права.
— Я выехала с второстепенной дороги на перекресток и тут же почувствовала удар в бок, — вспоминает хозяйка Mazda Кристина В. — Остановилась, начала звонить друзьям, чтобы спросить, что делать, и тут ко мне подходит аварком: говорит, что его девушка вызвала. Я сказала, что буду вызывать ГАИ, но ко мне подошла и девушка из Nissan Note, стала говорить, что опаздывает в садик, предложила аваркома оплатить пополам.
Для Кристины ДТП стало первым в жизни. Девушка разнервничалась и согласилась на предложение аварийного комиссара и Анастасии. Ее немного смутило, как спокойна при этом была хозяйка Nissan, а также то, что у машины даже лобовое стекло было затонировано, но осмыслить свои подозрения она смогла значительно позже.
— На следующий день я вернулась и увидела, что на одном из частных домов на Толстого висит камера. Я попросила у хозяина запись аварии, он дал, но сказал, что на этом перекрестке очень часто происходят автоподставы, и я ничего не добьюсь, — припомнила Кристина.
Возмущенная девушка отправилась в страховую компанию. По словам Кристины, Степанову там знали даже слишком хорошо: девушка постоянно попадала в аварии, но никогда — по собственной вине.
— Безопасники сказали, что эта девушка за последний месяц (за июнь 2023 года. — Прим.ред.) поучаствовала в четырех подобных ДТП: все на нерегулируемых перекрестках, везде формально виновата не она. 23 июня она на этом серебристом Note попала в одно ДТП, успела быстро починить машину и уже 29 июня столкнулась со мной. Для сравнения: я свой автомобиль чинила около трех месяцев.
Кристина заподозрила, что настоящей виновницей аварии была вовсе не она. Девушка написала заявление в Октябрьский отдел полиции (подтверждающий это документ есть в распоряжении редакции НГС), но заявление сначала по непонятной причине ушло в следственный комитет, затем — вернулось обратно.
30 августа на линию вновь вышел баклажанный Note: возле дома №15 на улице Советской Анастасия врезалась в Toyota Land Cruiser.
— Она как мячик отскочила: у меня же машина тяжелая, — припомнил водитель кроссовера. — И спокойная такая была, хотя повреждения у машины были очень серьезные.
Он тоже не стал спорить, что виноват, и без колебания расписался в бланке европротокола.
Авторазборка
Подавляющее большинство аварий с участием Анастасии Степановой заканчивались одинаково: виновник соглашался договориться на месте, аварийный комиссар оформлял европротокол (правда, Мария И., например, обнаружила, что в бланке указано, будто она въехала в стоящий автомобиль Анастасии).
Но 6 сентября 2023 года очередное ДТП, в которое попала сибирячка на Note, закончилось эффектными разборками в стиле 90-х. На нерегулируемом перекрестке улиц Нижегородской и Шевченко девушка столкнулась с Kia Rio, за рулем которого сидел не собственник, а таксист-арендатор. Так что кроме аваркома на место аварии приехал владелец Kia Александр Петрищев, который, как и Кристина В., заподозрил, что может иметь дело не с неумелым водителем, а с автоподставщицей. На помощь мужчина позвал двоих знакомых — в оперативных базах они числятся как члены Первомайской группировки. Как развивались события дальше, точно не ясно: стороны в их оценке определенно разошлись.
— При оформлении ДТП девушка быстро села в свой автомобиль и покинула место ДТП. За поворот дороги к метро «Октябрьская» из ее автомобиля вышел мужчина. Когда девушка вернулась на место ДТП, в багажнике ее автомобиля была обнаружена «лежанка» (свидетельства того, что кто-то в нем провел значительное время. — Прим.ред.). Тогда она призналась, что за рулем в момент ДТП находился мужчина, которого она высадила у метро, — утверждает адвокат Александр Серков.
В момент ДТП и во время последующих событий он на углу Нижегородской и Шевченко не присутствовал, подключился к истории позже. Но ни Александр Петрищев, ни его товарищи (в том числе и доверитель адвоката Серкова Евгений Абританов) озвучить свою позицию сами не могут.
— Анастасии предложили позвать этого мужчину на место, чтобы урегулировать конфликт. Она согласилась и через полтора-два часа вернулась. Следом за ней подъехал черный Gelendwagen без государственных номеров с тонированными стеклами, в том числе лобовым. Из него вышли три человека в черных медицинских масках, отодвинули Степанову и начали избивать Петрищева, — утверждает адвокат. — После этого они несколько раз выстрелили в его сторону из неустановленного оружия, после чего, повредив стекла и двери автомобиля Петрищева, скрылись.
Сбежала, по словам Андрея Серкова, и сама девушка, причем ее документы остались у аварийного комиссара. Петрищев написал заявление в полицию по факту порчи своего имущества.
Инцидент произошел в зоне работы камеры видеонаблюдения, но она находилась так далеко от места событий, что запись можно считать в лучшем случае малоинформативной.
Правда, сама Степанова оценила случившееся иначе: в тот же день она сначала написала заявление в ГИБДД о том, что группа поддержки второго участника ДТП избила аварийного комиссара и забрала ее права, а чуть позже аналогичное заявление подала в полицию.
Спустя 20 дней в здании городского управления МВД заявление у девушки в устной форме принял оперативник Элвин И. (его полные данные известны редакции).
— Второй участник аварии — водитель такси, не согласившись с решением аварийного комиссара, вызвал на место троих мужчин, которые с применением физической силы отобрали у нее водительское удостоверение, документы на автомобиль Nissan Note, а также денежные средства в размере 11 тысяч рублей. После чего они стали угрожать и требовать у потерпевшей 400 тысяч рублей якобы в счет возмещения ущерба. Женщина смогла сбежать с места происшествия и обратилась за помощью в полицию, — сообщили 26 октября 2023 года в пресс-службе областного главка МВД. — Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области.
Выяснять, имело ли место вымогательство, будут следователи. Журналист НГС отправила запрос в полицию, но в ведомстве могут отказаться отвечать на вопросы в целях сохранения тайны следствия.
При этом, по данным знакомого с ситуацией источника, оперативник, устно принявший заявление у девушки, сейчас переживает не лучшие времена.
— После Дня милиции с ним начали работать оперативники из собственной безопасности, в том числе и по делу с подставщиками. По предварительной информации, он взял деньги за возбуждение уголовного дела. Сейчас он находится на больничном, в отношении него идет разработка собственной безопасности, — рассказал источник НГС. — Кроме этого дела с автоподставщиками есть еще несколько эпизодов. Все они связаны с получением денег за совершение определенных действий.
Попытка узнать, что думает Анастасия Степанова о череде ДТП, в которые она попала в течение лета 2023 года, а также о том, что она думает о предполагаемых вымогателях, не удалась. Сначала девушка ответила на телефонный звонок журналиста, но узнав, кто и о чем с ней хочет говорить, сослалась на занятость и попросила связаться с ней позже. Больше трубку она не брала. Если Анастасия сочтет нужным озвучить свою позицию, редакция НГС ее опубликует.
Как не стать жертвой автоподставщиков
Чтобы понять, действительно ли череда аварий, в которые попала Анастасия, должна была вызвать подозрения, журналист НГС обратилась к руководителю службы экономической безопасности крупной страховой компании. В его работу входит оценивать обстоятельства ДТП и полученные в них автомобилями повреждения, чтобы понять: честный водитель, попавший в аварию, обратился за страховыми выплатами, или же аферист. По словам специалиста, существуют несколько типичных вида автоподстав.
В одном из вариантов автоподставщик действительно подкарауливает зазевавшегося законопослушного водителя, инициирует столкновение, а затем, будучи абсолютной жертвой согласно ПДД, обращается в страховую компанию за выплатами.
— Есть целый список марок машин, которыми пользуются автоподставщики, — говорит специалист по безопасности. — Сами они стоят недорого, в отличие от запчастей. В этот список, в принципе, можно внести всю линейку Nissan — Nissan Note в том числе.
В базах Анастасии Степановой нет, за исключением одного-единственного ДТП, которое специалисты считают самой обычной аварией. Зато безопасникам оказался известен Святослав Переладов, который, по мнению адвоката Серкова, и был тем мужчиной за рулем ее автомобиля.
Святослав Переладов — тоже крайне неудачливый водитель. С 2016 года полный тезка мужчины четырежды обращался в Центральный районный суд, чтобы взыскать страховые выплаты за поврежденный автомобиль, четыре раза — в Октябрьский районный суд и восемь раз — в Железнодорожный районный суд. Чаще всего ответчиками выступали страховые компании, но иногда коммунальщики, а однажды — второй участник ДТП.
Это только те ДТП, выплаты за повреждения в которых страховые компании не сделали добровольно. В реальности же, согласно базам страховщиков, аварий было гораздо больше. Средняя выплата составляет 400 тысяч рублей, но иногда отдавать приходится миллионы.
— В 2022 году по факту ДТП с его участием возбуждали уголовное дело, — утверждает источник НГС в правоохранительных органах. — Он помигал фарами водителю, который двигался по второстепенной дороге: мол, проезжай. Тот поехал, и Переладов въехал ему в бок. И вот этот формальный виновник ДТП — это был водитель действующего начальника ГСУ на личном автомобиле. Дело в итоге приостановили.
Безопасник уверен, что доказать факт того, что за рулем очередного Nissan, старенького Mersedes или другой машины с дорогими запчастями находится подставщик, действительно будет очень непросто: для этого за предполагаемыми автоподставщиками при помощи технических средств должны долгое время следить при помощи технических средств полицейские.
— У нас в этом плане очень токсичный регион, — говорит он. — Из пяти выездов на осмотр автомобилей три будут иметь признаки мошенничества. У нас в области не было таких громких дел, которые бы выносили на всеобщее обозрение. Последний приговор, по-моему, был в 2018 году по подобному делу. В 2023 году уже было два случая выявления и задержания лиц, которые подозреваются в совершении страховых мошенничеств.
Чтобы не стать жертвой автоподставы собеседник НГС рекомендует следовать простым правилам: быть внимательным на дороге, стараясь не попадать в ДТП, а при оформлении аварии перепроверять данные, которые внесены аварийным комиссаром в европротокол.
НГС отправил запрос в страховую компанию «АльфаСтрахование», чтобы узнать, участником скольких ДТП стала Анастасия Степанова с января по ноябрь 2023 года, как часто они происходили, и каковы суммы выплат, которые она получила. Также журналист направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, сколько заявлений по факту мошенничеств в сфере страхования поступило в полицию в этом году, возбуждены ли по ним уголовные дела, и какова судьба заявления, написанного Кристиной В.
Ранее НГС собрал список перекресток, где вероятность встретиться с автоподставщиком особенно высока.