Новый способ автоподставы в Новосибирске? Показываем, как легко можно подставиться без помех справа и колец

На страницах НГС мы часто рассказывали про автомобильные подставы, классифицировали этот вид мошеннической деятельности. Подставы на кольцах, при помехе справа, при повороте налево — способов много, но сегодня мы разберем видео с подозрительным ДТП, где предполагаемый подставщик ведет себя элементарно просто — предположительно, делает вид, что пропускает, а потом бьет.
Улица Большая, разъезд под путепроводом проезда Энергетиков. Авто с регистратором движется по направлению, с которого нужно всем уступать дорогу, — виден соответствующий знак. Вот справа с главной дороги появляется белый седан Nissan Cima. Он останавливается и выдерживает паузу, вероятно, показывая водителю темного Nissan Almera, что пропускает. Almera трогается и почти проезжает перекресток, но тут Cima стартует и бьет жертву в заднюю часть.
А что, так можно было?! Действительно, если это автоподстава, то исполнена она гениально просто, без всяких колец и помех. Показываешь жертве, что, мол, проезжай, а потом бьешь. И попробуй потом докажи, что вас пропускали, вы ведь по правилам приоритета не имели.
— Не обязательно подстава, просто, может быть, невнимательность. В любом случае водитель темного авто может просить назначение автотехнической экспертизы на предмет, мог ли второй водитель избежать столкновения. Думаю, в суде у него была бы неплохая перспектива с таким видео, — комментирует адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
— Судя по видео, белый Nissan прямо ждал темного. Их таких становится всё больше, особенно на круговых движениях, а именно на Большой достаточно излюбленное местечко. Причем этот Nissan Cima достаточно редкий, соответственно, запчасти на него дорогие. Поэтому подставщики такие машины очень любят использовать для своих темных дел, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Действительно, Nissan Cima, как и Nissan Gloria/Cedric, является рабочей лошадкой у подставщиков, поскольку страховые компании насчитывают на эти машины большие сметы на компенсацию. Представленный на видео экземпляр — это японский праворульный седан 4-го поколения, который выпускался в 2001–2010 годах. Автомобиль оснащался мощнейшими 3 и
Таким образом, мы имеем еще одну потенциально опасную ситуацию, так что, если вас пропускают, особенно на редкой праворульной «японке», или откажитесь, или тщательно контролируйте весь маневр.
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