Новый способ автоподставы в Новосибирске? Показываем, как легко можно подставиться без помех справа и колец

А что, так можно было?! Действительно, если это автоподстава, то исполнена она гениально просто, без всяких колец и помех. Показываешь жертве, что, мол, проезжай, а потом бьешь. И попробуй потом докажи, что вас пропускали, вы ведь по правилам приоритета не имели.