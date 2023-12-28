«Им даже не надо в аккаунт входить». Мошенники массово атакуют маркетплейсы. Как не стать жертвой

— Неизвестно, кто этим аккаунтом может завладеть. Потому что, если у вас слабый пароль или он «утек» с маркетплейса, любой человек может сделать заказ на вашу карту. Это касается не только маркетплейса, но и любого аккаунта, где вы пытаетесь что-то купить, — отметил Анатолий Иванов.

Часто мошенники пытаются подобрать пароль, используя утекший аккаунт с другого сервиса, добавил эксперт. Нередко это удается, потому что многие используют на разных сайтах один и тот же логин и пароль.