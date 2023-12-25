«Отец приходил в трансе и говорил, кого у нас тут убили». Рассказ о детстве на Первомайке 90-х — среди бандитов и перестрелок

— Он действительно звезда нашего района, был и остается, его здесь очень многие знают. Он пересекался с теми самыми авторитетами Первомайскими, в том числе руководителями группировки. Они с ним общались уважительно, но он не имел с ними каких-то дел криминальных — такое было возможно. Поэтому бывало такое, что отец приходил в трансе и говорил, кого у нас тут убили из них, — объясняет Александр. — Вот про Нестеренко он говорил, это я точно помню. Про Беркимбета он тоже рассказывал, когда его убили, они были хорошо знакомы. Иногда рассказывал: тот-то в бега подался, то есть просто собирал вещи и уезжал в неизвестном направлении. Потом, может быть, спустя лет 10 он снова объявлялся в Новосибирске. Или не объявлялся. Никогда уже.

Лидером Первомайской ОПГ считали Бориса Копылова по кличке «Боб». Это он заложил основы группировки: пропагандировал спорт и отказ от наркотиков. Среди первомайцев пользовался авторитетом, из-за чего многие спорные вопросы приходили решать именно к нему. Бытовало мнение, что это Боб причастен к строительству родильного дома в Первомайке, и это в то время, как город испытывал жесткую нехватку в средствах для возведения медучреждений. Погиб он в 1993 году, когда неизвестный прошел в его палату в клинике Мешалкина и выстрелил в упор из обреза.

Андрей Каурдаков стал следующим после Боба — его расстреляли в 1994 году в собственном внедорожнике возле дома. В 1996 году неизвестные убили Александра Нестеренко на крыльце его спортивного клуба «Первомаец». На тот момент власть в группировке была именно у него в руках.

Затем ОПГ воглавил Владимир Упоров, его убили в 1998 году. Причастным к этому называют Игоря «Хипаря» Шулякова, еще одного «первомайского», образовавшего свое крыло. Его тоже убили в 1998 году в поселке Артыбаш, где у него был свой замок.

Фактически последним стал Борис Беркимбетов (некоторые издания, впрочем, называли его одним из бригадиров группировки), в которого выпустили несколько пуль на улице Эйхе. Это случилось в 2003 году. Такую жестокую ротацию среди членов ОПГ эксперты связывали с захватом власти внутри этой структуры: одна ветвь контролировала железную дорогу и орудовала там, другая — промышленность Первомайки.

