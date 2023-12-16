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«Пассажир сломала ногу»: новосибирец врезался в машину на мопеде — он решил маневрировать из-за собаки на дороге

Суд рассмотрел дело о ДТП

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Авария произошла в 2021 году

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В Новосибирске суд вынес приговор по делу о ДТП с участием автомобиля и мопеда. В результате аварии пассажирка последнего получила тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.


Авария произошла 28 июля 2021 года. На сайте суда указано, что водитель мопеда перевозил пассажира, когда столкнулся со стоящим автомобилем. Машина находилась на проезжей части вдоль дома №59/1 по улице Мира.

В судебном заседании установили, что водитель был в состоянии опьянения и не имел прав управления. В результате аварии пассажирке мопеда причинили тяжкий вред здоровью.

— В судебном заседании обвиняемый указал, что он видел пешехода с собакой, которая перед ним растянула поводок, он, так как, по его мнению, собака дорого стоит, решил не тормозить, а маневрировать, в результате чего совершил столкновение с автомобилем, его пассажир упала и сломала ногу, — сообщили в суде.

Новосибирца обвинили по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств). Суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

— Приговор не вступил в законную силу, — указано на сайте суда.

Несколько дней назад в Новосибирске вынесли приговор водителю такси, который совершил ДТП на перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменской. В результате происшествия погибла 16-летняя девушка.

ДТПУголовное делоПриговорКировский районный судАвария
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