Дело о смерти школьницы в ДТП: водителя такси отправят в колонию после аварии в центре Новосибирска

В Новосибирске вынесли приговор водителю такси, который в июле 2022 года совершил ДТП на перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменской. В результате погибла 16-летняя девушка.



13 декабря подробности рассказали в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области». Суд установил, что 14 июля 21-летний таксист вел машину в пьяном виде. С ним в машине находились трое несовершеннолетних.

