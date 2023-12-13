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СрочноТаксиста отправят в колонию после смертельного ДТП
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Дело о смерти школьницы в ДТП: водителя такси отправят в колонию после аварии в центре Новосибирска

Погибшей было 16 лет

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Обвиняемого приговорили к 7 годам заключения

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В Новосибирске вынесли приговор водителю такси, который в июле 2022 года совершил ДТП на перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменской. В результате погибла 16-летняя девушка.

13 декабря подробности рассказали в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области». Суд установил, что 14 июля 21-летний таксист вел машину в пьяном виде. С ним в машине находились трое несовершеннолетних.

— Перед пересечением нерегулируемого в ночное время перекрестка улиц Орджоникидзе и Каменская, водитель, игнорируя правила дорожного движения, не уступил дорогу другому автомобилю, в результате чего совершил столкновение с ним, — сообщили в прокуратуре.

Один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью, а 16-летняя девушка скончалась от травм.

Центральный районный суд признал подозреваемого виновным в нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, что по неосторожности повлекло смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мужчине назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено управлять транспортными средствами 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

После этой аварии в «Яндекс.Go» заявили, что водитель не выполнял заказ сервиса.

В начале декабря в Новосибирской области произошла авария, в которой погибли два ребенка. За рулем, машины, которая врезалась в грузовик, находилась их мать.

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