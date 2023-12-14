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Подростка, который издевался над пенсионеркой в новосибирском селе, заключили под стражу

В СИЗО он пробудет до февраля

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Издевательства подростки снимали на видео

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Подростка, который вместе с другом проник в дом к пенсионерке и издевался над ней, заключили под стражу. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

По данным следствия, обвиняемый вместе с юношей, который не достиг возраста уголовной ответственности, проникли в дом к 82-летней жительнице Коченевского района. Угрожая пожилой женщине, молодые люди вымогали у нее деньги. Издевательства над пенсионеркой они сняли на видео.

14 декабря Коченевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2024 года в отношении несовершеннолетнего жителя. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее несколько матерей школьников заявили об издевательствах со стороны одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.

ИздевательстваПенсионеркаПодросткиСудНовосибирск
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