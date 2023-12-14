Подростка, который издевался над пенсионеркой в новосибирском селе, заключили под стражу

Подростка, который вместе с другом проник в дом к пенсионерке и издевался над ней, заключили под стражу. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».
По данным следствия, обвиняемый вместе с юношей, который не достиг возраста уголовной ответственности, проникли в дом к
14 декабря Коченевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2024 года в отношении несовершеннолетнего жителя. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее несколько матерей школьников заявили об издевательствах со стороны одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.