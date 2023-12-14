Подростка, который издевался над пенсионеркой в новосибирском селе, заключили под стражу

Подростка, который вместе с другом проник в дом к пенсионерке и издевался над ней, заключили под стражу. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».



По данным следствия, обвиняемый вместе с юношей, который не достиг возраста уголовной ответственности, проникли в дом к 82-летней жительнице Коченевского района. Угрожая пожилой женщине, молодые люди вымогали у нее деньги. Издевательства над пенсионеркой они сняли на видео.

