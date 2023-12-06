Вора в законе по прозвищу Циркач назвали смотрящим за криминальным миром Новосибирска — прошлый авторитет умер в СИЗО

В Новосибирске этапировали известного в криминальных кругах преступника — 46-летнего Олега Пирогова по прозвищу Циркач. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, его этапировали в СИЗО-1 Новосибирска. Для каких целей, пока неизвестно. Обычно этапирование происходит либо для участия в оперативно-следственных мероприятиях, либо же для перемещения из одного исправительного учреждения в другое.
Якобы после смерти Антипа (про него НГС рассказывал здесь) за криминальным миром Новосибирской области назначили нового смотрящего — Циркача. В преступных кругах он имеет статус коронованного вора в законе, за что и осужден по соответствующей статье Уголовного кодекса
По информации портала «Прайм Крайм», Пирогова короновали в 2011 году в московском ресторане «Каретный двор». Олег Пирогов родом из Литвы, неоднократно судим. Впервые он был задержан в августе 1999 года в Электростали, в 2000 году осужден за кражу, вымогательство, наркотики. В последний раз приговор ему был вынесен в июне 2022 года Московским областным судом, Пирогову назначили 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима по так называемой «воровской» статье Уголовного кодекса — 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
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