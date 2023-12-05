Пятерых членов ОПГ из Сибири объявят в федеральный розыск. Сколько бандитов в разработке у полицейских

Семь человек из банды Малиновского находятся в федеральном розыске, а еще пятерых планируют объявить. В полиции рассказали, сколько бандитов было в сообществе.
По словам начальника полиции края Александра Речицкого, передают наши коллеги из NGS24, 33 человека находятся на оперативно-справочном учете, еще 27 участников привлечены к уголовной ответственности, 17 человек находятся под стражей и трое — под домашним арестом. Пять человек — планируется объявить в розыск.
Также в прокуратуре пояснили, что нет оснований выпускать из-под стражи Наталью Довжанскую. По версии следствия, в июле 2021 года девушка вместе с участниками банды Малиновского угрожала бывшему супругу расправой и порчей его имущества, если он не перепишет на нее недвижимость.
Криминальный авторитет Ярослав Малиновский сейчас находится в федеральном розыске сразу по нескольким делам: за создание ОПГ, обвинения в уничтожении объектов культурного наследия, вымогательстве в двух эпизодах и избиении. Дела ранее не рассматривались, ведь красноярское ОПГ крышевал экс-замглавы краевого МВД Михаил Привалихин.
Все материалы, которые NGS24 публиковал о банде Малиновского, можно прочитать здесь.