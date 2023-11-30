«Не слушался мать»: сибирячку обвинили в истязании 8-летнего сына — она била ребенка ремнем и шваброй

В Республике Алтай следователи завершили расследования дела в отношении местной жительницы. Сибирячку обвинили в истязании 8-летнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел в Горно-Алтайске. В период с января по август этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла ребенка и систематически наносила ему побои. Сибирячка, используя «малозначительные поводы», била сына руками, ремнем и деревянной шваброй, указали в ведомстве.
— Поводами для истязаний стало то, что мальчик якобы не слушался мать (не носил дрова, не заправил постель), возвращался домой с прогулки в мокрой одежде и прочее, — указано в сообщении. — Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына связано с жестоким обращением с ребенком, применением недопустимых методов воспитания, причиняющих вред нравственному и физическому развитию малолетнего.
Во время предварительного следствия мальчика изъяли из семьи, до принятия судом решения по делу его передали под временную опеку близким родственникам.
Уголовное дело в отношении 41-летней женщины возбудили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Вину сибирячка признала полностью, уточнили следователи.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, — указано в сообщении.
В прошлом году жителя Новосибирской области обвинили в истязании сына. Сибиряк в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои и причинял психические страдания ребенку, сообщали в прокуратуре.