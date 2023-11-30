«Не слушался мать»: сибирячку обвинили в истязании 8-летнего сына — она била ребенка ремнем и шваброй

— Поводами для истязаний стало то, что мальчик якобы не слушался мать (не носил дрова, не заправил постель), возвращался домой с прогулки в мокрой одежде и прочее, — указано в сообщении. — Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына связано с жестоким обращением с ребенком, применением недопустимых методов воспитания, причиняющих вред нравственному и физическому развитию малолетнего.

