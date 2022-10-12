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Чтобы не было синяков, заворачивал в плед: сибиряка обвинили в истязании маленького сына

По данным следствия, он в течение двух лет систематически избивал ребенка

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Обвиняемому грозит до семи лет колонии

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В Новосибирской области 30-летний житель села Довольного пойдет под суд за истязания своего маленького сына. Об этом сегодня, 12 октября 2022 года, рассказали в региональной прокуратуре. Материалы обвинительного заключения подписали накануне в надзорном ведомстве.

— В период с марта 2020 года до мая 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои и причинял психические страдания своему малолетнему сыну, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора области Сергей Чернов. Сейчас пострадавшему ребенку 5 лет.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи пришли к выводу, что за два года отец восемь раз избивал сына. При этом, чтобы не оставлять следов на теле ребенка, мужчина заворачивал его в плед и только потом начинал бить. Прежде он уже был судим у за насилие к жене.

Кроме физического насилия он, по данным прокуратуры, систематически издевался над маленьким сыном.

— Не разрешал вставать с постели, заставлял лежать лицом к стене, не разрешал смотреть телевизор и выходить на улицу, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В мае 2022 года мать мальчика рассказала о жестокости супруга правоохранителям. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 117 УК РФ (истязания малолетнего ребенка).

Фигурант признал вину, но, как рассказали НГС в пресс-службе надзорного ведомства, заявил, что был пьян и ничего не помнит.

В ближайшее время уголовное дело начнут изучать в суде, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о жителе Новосибирска, который, по версии следствия, систематически избивал сожительницу и ее 10-летнего сына. В феврале 2022 года после очередного подобного эпизода ребенок впал в кому и умер.

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