Чтобы не было синяков, заворачивал в плед: сибиряка обвинили в истязании маленького сына
По данным следствия, он в течение двух лет систематически избивал ребенка
В Новосибирской области 30-летний житель села Довольного пойдет под суд за истязания своего маленького сына. Об этом сегодня,
— В период с марта 2020 года до мая 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои и причинял психические страдания своему малолетнему сыну, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора области Сергей Чернов. Сейчас пострадавшему ребенку
Как рассказали в областной прокуратуре, следователи пришли к выводу, что за два года отец восемь раз избивал сына. При этом, чтобы не оставлять следов на теле ребенка, мужчина заворачивал его в плед и только потом начинал бить. Прежде он уже был судим у за насилие к жене.
Кроме физического насилия он, по данным прокуратуры, систематически издевался над маленьким сыном.
— Не разрешал вставать с постели, заставлял лежать лицом к стене, не разрешал смотреть телевизор и выходить на улицу, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В мае 2022 года мать мальчика рассказала о жестокости супруга правоохранителям. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 117 УК РФ (истязания малолетнего ребенка).
Фигурант признал вину, но, как рассказали НГС в пресс-службе надзорного ведомства, заявил, что был пьян и ничего не помнит.
В ближайшее время уголовное дело начнут изучать в суде, обвиняемому грозит до
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