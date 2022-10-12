Чтобы не было синяков, заворачивал в плед: сибиряка обвинили в истязании маленького сына

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи пришли к выводу, что за два года отец восемь раз избивал сына. При этом, чтобы не оставлять следов на теле ребенка, мужчина заворачивал его в плед и только потом начинал бить. Прежде он уже был судим у за насилие к жене.