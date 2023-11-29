От домашнего насилия до жестокой расправы и кражи сына. Что известно об убийстве россиянки и ее дочери в Турции

Во вторник, 28 ноября, в турецкой провинции Мугла нашли тела пропавших россиянок —
Тела матери и дочери отправили в морг Института судебной медицины на экспертизу. Когда родные пришли на съемную виллу к убитой, то обнаружили на ковре кровавый след ноги
Корреспондент MSK1.RU поговорила с близкими убитых россиянок, которые рассказали подробности жестокого преступления.
Расстрелял и украл сына
Ирина занималась инвестициями в бизнес и недвижимость, работала риелтором и моделью. Она была учредителем оздоровительного комплекса «Лагуна» в Норильске. В последнее время жила в Москве, но на время переехала за границу из-за разгоревшегося конфликта с бывшим супругом, гражданином Литвы Андреем Куслевичем.
Он нашел Ирину с падчерицей даже в Турции. Местные полицейские считают Куслевича главным подозреваемым. По данным турецких СМИ, Андрей Куслевич жестоко расстрелял их, украл их совместного
В России Куслевич находится в федеральном розыске, следует из базы данных МВД.
Как рассказывают друзья семьи, мужчина не раз избивал Ирину на глазах у детей. Именно поэтому москвичка сбежала от него в Турцию.
— Их убил бывший муж. Застрелил. Я лично их знала с момента приезда в Бодрум. Уже несколько лет. Это трагедия для всех, кто ее знает. Никакой он не финн. Их гражданство не имеет никакого отношения. Это очень страшная история, — рассказала MSK1.RU Дарья, подруга убитой.
Домашнее насилие
На кадрах, которые опубликовали близкие погибших, видно, как мужчина набрасывается на женщину, а та в испуге визжит, пытаясь убежать. На фоне слышна ругань.
Куслевич был вторым мужем Двизовой. Сын от первого брака Ирины — Давид — завил, что отчим избивал его. По словам молодого человека, мать несколько раз пыталась уйти от тирана.
— Это был ужасный и жестокий человек. Он бил и меня. Его до сих пор не поймали. Мне звонили из полиции Турции, — рассказал SHOT старший сын убитой Давид.
Двизова и Куслевич развелись в 2021 году. У них есть
Ирина несколько раз пыталась через российский суд лишить бывшего мужа родительских прав на младшего ребенка, но все заявления были отклонены.
Телохранитель и вор
В 2016 году Куслевич работал телохранителем у олигарха из Монако. Однажды он вскрыл сейф босса и украл драгоценности. Тогда же его обвинили в совершении преступления, предусмотренного
Гражданина Литвы задержали в аэропорту Шереметьево по ориентировке Интерпола, но ему удалось сбежать прямо из автозака по дороге в СИЗО. Тогда его подозревали в нарушении
«До сих пор пытаюсь дозвониться»
Родственники Двизовых теперь боятся выходить из дома, опасаясь за свою жизнь. Мать Ирины убита горем, она не может поверить, что дочери с внучкой нет в живых.
— Вчера были найдены наши девочки. Не передать всю ту боль, которую испытывает в этот момент каждый, кто знал их. Вы были моей семьей. Я как сумасшедшая до сих пор пытаюсь дозвониться. Я не могу поверить, что больше не услышу вас. Я схожу с ума от осознания, что больше не обниму тебя. А ты ко мне не приедешь. Я очень долго буду ждать тебя с мамой, — написала в соцсетях близкая подруга Ирины.
Ирину и ее 15-летнюю дочь искали неделю. Их не нашли и на вилле в районе Конаджик. Когда дверь никто не открыл, родственники ворвались и увидели на диване пятно крови, которое, по их мнению, принадлежало матери и дочери. После этого местные силовики начали операцию.
Следователи изучили видео с камер видеонаблюдения, а позднее заметили следы от автомобиля на дороге в районе Тавшанбурну. В итоге они обнаружили на крутом склоне рядом с дорогой завернутые в простыню тела матери и дочери, лежащие на расстоянии примерно
— Вы понимаете какое у меня горе сейчас? Я просто не могу поверить, что Иры нет, — поделилась с MSK1.RU сестра убитой. Девушка плакала и больше ничего не могла сказать.
Сейчас родственники пытаются собрать деньги, чтобы перевезти тела матери и дочери в Россию.
Ранее мы рассказывали о первых подробностях с места, где были обнаружены тела двух россиянок.