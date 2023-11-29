От домашнего насилия до жестокой расправы и кражи сына. Что известно об убийстве россиянки и ее дочери в Турции

Расстрелял и украл сына

Ирина занималась инвестициями в бизнес и недвижимость, работала риелтором и моделью. Она была учредителем оздоровительного комплекса «Лагуна» в Норильске. В последнее время жила в Москве, но на время переехала за границу из-за разгоревшегося конфликта с бывшим супругом, гражданином Литвы Андреем Куслевичем.