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От домашнего насилия до жестокой расправы и кражи сына. Что известно об убийстве россиянки и ее дочери в Турции

Тела нашли в окровавленных простынях. Подозреваемый — бывший муж погибшей, который уже сбегал из-под ареста в РФ

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Близкие убитой Ирины и ее дочери рассказали подробности жесткого преступления

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Во вторник, 28 ноября, в турецкой провинции Мугла нашли тела пропавших россиянок — 42-летней Ирины и ее 15-летней дочери Натальи (имя изменено по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.). Они приехали из Москвы и снимали в Турции виллу, а 23 ноября пропали. Останки обнаружили на склоне у трассы. Местные СМИ сообщают, что одно из тел было спрятано за камнем, завернуто в простыню и перевязано веревкой. Другое обнаружили на склоне горы.

Тела матери и дочери отправили в морг Института судебной медицины на экспертизу. Когда родные пришли на съемную виллу к убитой, то обнаружили на ковре кровавый след ноги 46-го размера и гильзы от пуль.

Корреспондент MSK1.RU поговорила с близкими убитых россиянок, которые рассказали подробности жестокого преступления.

Ирина и Наталья пропали <nobr class="_">23 ноября</nobr>

Ирина и Наталья пропали 23 ноября

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Расстрелял и украл сына

Ирина занималась инвестициями в бизнес и недвижимость, работала риелтором и моделью. Она была учредителем оздоровительного комплекса «Лагуна» в Норильске. В последнее время жила в Москве, но на время переехала за границу из-за разгоревшегося конфликта с бывшим супругом, гражданином Литвы Андреем Куслевичем.

Он нашел Ирину с падчерицей даже в Турции. Местные полицейские считают Куслевича главным подозреваемым. По данным турецких СМИ, Андрей Куслевич жестоко расстрелял их, украл их совместного 5-летнего сына, а после сбежал за границу.

В России Куслевич находится в федеральном розыске, следует из базы данных МВД.

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Как рассказывают друзья семьи, мужчина не раз избивал Ирину на глазах у детей. Именно поэтому москвичка сбежала от него в Турцию.

— Их убил бывший муж. Застрелил. Я лично их знала с момента приезда в Бодрум. Уже несколько лет. Это трагедия для всех, кто ее знает. Никакой он не финн. Их гражданство не имеет никакого отношения. Это очень страшная история, — рассказала MSK1.RU Дарья, подруга убитой.

Домашнее насилие

На кадрах, которые опубликовали близкие погибших, видно, как мужчина набрасывается на женщину, а та в испуге визжит, пытаясь убежать. На фоне слышна ругань.

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Одно из последних видео, которое было снято незадолго до смерти Ирины и ее дочери

Видео: SHOT / T.me

Куслевич был вторым мужем Двизовой. Сын от первого брака Ирины — Давид — завил, что отчим избивал его. По словам молодого человека, мать несколько раз пыталась уйти от тирана.

— Это был ужасный и жестокий человек. Он бил и меня. Его до сих пор не поймали. Мне звонили из полиции Турции, — рассказал SHOT старший сын убитой Давид.

Двизова и Куслевич развелись в 2021 году. У них есть 5-летний сын, который жил на турецкой вилле вместе с матерью и старшей сестрой. Где он находится сейчас, неизвестно.

Ирина и Андрей с Давидом, Натальей и общим младшим сыном

Ирина и Андрей с Давидом, Натальей и общим младшим сыном

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Ирина несколько раз пыталась через российский суд лишить бывшего мужа родительских прав на младшего ребенка, но все заявления были отклонены.

Ирина пыталась лишить бывшего мужа родительских прав через суд

Ирина пыталась лишить бывшего мужа родительских прав через суд

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Телохранитель и вор

В 2016 году Куслевич работал телохранителем у олигарха из Монако. Однажды он вскрыл сейф босса и украл драгоценности. Тогда же его обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. б, ч. 4, ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере, когда сумма кражи превышает 1 000 000 рублей).

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Гражданина Литвы задержали в аэропорту Шереметьево по ориентировке Интерпола, но ему удалось сбежать прямо из автозака по дороге в СИЗО. Тогда его подозревали в нарушении ст. 313 УК РФ (побег из-под ареста). В России ему грозило до 4 лет лишения свободы.

«До сих пор пытаюсь дозвониться»

Родственники Двизовых теперь боятся выходить из дома, опасаясь за свою жизнь. Мать Ирины убита горем, она не может поверить, что дочери с внучкой нет в живых.

— Вчера были найдены наши девочки. Не передать всю ту боль, которую испытывает в этот момент каждый, кто знал их. Вы были моей семьей. Я как сумасшедшая до сих пор пытаюсь дозвониться. Я не могу поверить, что больше не услышу вас. Я схожу с ума от осознания, что больше не обниму тебя. А ты ко мне не приедешь. Я очень долго буду ждать тебя с мамой, — написала в соцсетях близкая подруга Ирины.

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Видео: близкая подруга погибшей

Ирину и ее 15-летнюю дочь искали неделю. Их не нашли и на вилле в районе Конаджик. Когда дверь никто не открыл, родственники ворвались и увидели на диване пятно крови, которое, по их мнению, принадлежало матери и дочери. После этого местные силовики начали операцию.

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Следователи изучили видео с камер видеонаблюдения, а позднее заметили следы от автомобиля на дороге в районе Тавшанбурну. В итоге они обнаружили на крутом склоне рядом с дорогой завернутые в простыню тела матери и дочери, лежащие на расстоянии примерно 3 метров друг от друга, сообщает источник издания Haberturk.

Кадры с места нахождения тел

Кадры с места нахождения тел

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— Вы понимаете какое у меня горе сейчас? Я просто не могу поверить, что Иры нет, — поделилась с MSK1.RU сестра убитой. Девушка плакала и больше ничего не могла сказать.

Сейчас родственники пытаются собрать деньги, чтобы перевезти тела матери и дочери в Россию.

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В одном видео мы собрали всё, что известно об убийстве россиянок

Видео: Городские порталы

Ранее мы рассказывали о первых подробностях с места, где были обнаружены тела двух россиянок.

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