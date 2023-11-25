«Спортбет» в Новосибирске дважды за месяц попался на азартных играх — после звонка журналиста НГС у букмекеров забрали автоматы

В Новосибирске филиал букмекерской конторы «Спортбет» на Вокзальной магистрали,1 за последний месяц дважды попался на незаконной организации азартных игр. Об этом заявила прокуратура Новосибирской области по результатам проверки по сообщению журналиста НГС.
23 ноября Виктор Бобровников при подготовке текста о борьбе с подпольными казино увидел, что в букмекерской конторе посетители играют в виртуальный аналог слотов на деньги. В рамках контрольной закупки он снял на видео процесс собственной игры в эти автоматы. Полученную информацию он передал в прокуратуру Новосибирской области.
— От корреспондента НГС в прокуратуру НСО поступила информация о возобновлении незаконной игорной деятельности в том же заведении. По поручению заместителя прокурора НСО Игоря Мищенко правоохранительными органами незамедлительно проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых факты осуществления незаконной игорной деятельности подтвердились. Помимо приема ставок на результаты спортивных мероприятий, предлагала посетителям сыграть в другие азартные игры, так называемые «слоты», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Из букмекерской конторы изъяли 30 единиц игрового оборудования по результатам проверки. При этом в конце октября силовики возбудили уголовное дело об организации азартных игр на Вокзальной 10/1. Получается, через месяц «Спортбет» снова предложил людям играть в автоматы, и возбуждение уголовного дела по факту ничего не изменило. Впрочем, в самой букмекерской конторе с выводами надзорных органов и силовиков не согласны.
— Из текста постановления о возбуждении уголовного дела не следует что деятельность «Филиала-21» АО «СпортБет» носит незаконный характер. Обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ никому не предъявлено. Экспертами установлено, что оборудование, используемое АО «Спортбет», не является игорным и выигрыш не определяется случайным образом. Ранее в отношении работников АО «Спортбет» уголовные дела возбуждались, но в ходе расследования они прекращались, также имеет место факт вынесения оправдательного приговора в отношении работников этой букмекерской конторы, — завил НГС представитель АО «Спортбет».
АО «Спортбет» зарегистрировано в 1999 году в Москве, генеральный директор — Владимир Андреев. На конец 2022 года акционерное общество отчиталось о выручке в 2 миллиарда рублей, и о чистой прибыли в 143,8 миллиона. Согласно информации «Яндекс.Карт», в Новосибирске работают шесть филиалов «Спортбета», все они находятся в проходных местах: в центре или по линии метро.
В сентябре НГС подробно разобрал кейс, прозванный в народе «Сибирским Лас-Вегасом»: по этому делу были задержаны минимум четыре сотрудника МВД.