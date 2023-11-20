Омич случайно задушил одномесячную дочь — в гибели ребенка разбираются следователи

Одномесячный ребенок погиб ночью 18 ноября в частном доме на станции Стрела в Таврическом районе Омской области. Мертвой девочку обнаружила ее
— Ночью женщина увидела, что рука ее супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв. По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии, — рассказали в областном следкоме.
Известно, что семья из Таврического района является многодетной — у погибшей девочки было две сестры — 3 и 5 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор ранее судимому