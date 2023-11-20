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Омич случайно задушил одномесячную дочь — в гибели ребенка разбираются следователи

Инцидент произошел на станции Стрела в Таврическом районе

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Перед сном мать переложила девочку из коляски в общую кровать

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Одномесячный ребенок погиб ночью 18 ноября в частном доме на станции Стрела в Таврическом районе Омской области. Мертвой девочку обнаружила ее 23-летняя мать. Перед сном мать переложила младенца в кровать, где спал пьяный 27-летний отец девочки. Предположительно, она умерла от удушья — отец положил ей руку на шею.

— Ночью женщина увидела, что рука ее супруга расположена на шее младенца, а ребенок мертв. По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии, — рассказали в областном следкоме.

Известно, что семья из Таврического района является многодетной — у погибшей девочки было две сестры — 3 и 5 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Бердский городской суд Новосибирской области вынес приговор ранее судимому 37-летнему Денису Верещагину. Летом прошлого года он пытался задушить 4-летнюю девочку.

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