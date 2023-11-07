Рабочий сорвался с пилона четвертого моста и разбился насмерть — кого и как за это наказали

Центральный районный суд признал прораба виновным в гибели рабочего на стройке четвертого моста и назначил ему условный срок. Он сорвался с почти 60-метровой высоты и скончался на месте. О результатах рассмотрения уголовного дела сегодня, 7 ноября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Трагедия произошла 1 февраля 2022 года.
— При производстве работ по сооружению левой опоры пилона моста через реку Обь в Новосибирске сорвался с высоты и погиб бетонщик ООО «ПФ «ВИС»» Евгений Губеев. [...] Руководство Группы «ВИС» выражает соболезнования близким погибшего рабочего и окажет необходимую помощь, — рассказывали в пресс-службе группы компаний полтора года назад.
После смерти 44-летнего бетонщика следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи выяснили, как погиб мужчина:
— Во время подготовки к подъему опалубки при отсутствии защитных ограждений и страховочного снаряжения заклинило цепь лебедки и потерпевший оступился и упал в технологический проем этой платформы, — уточнили в ведомстве.
Виновным в смерти мужчины признали его начальника-бригадира: он был обязан контролировать опасные работы, но не стал этого делать:
— Обвиняемый не проконтролировал использование работниками средств индивидуальной защиты, включая страховочные привязи, — рассказали в прокуратуре области.
В суде бригадир полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Ранее НГС писал о гибели несовершеннолетнего промышленного альпиниста, который работал вместе с отцом и братом на строительстве высотки. Подростку было 15 лет.