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Рабочий сорвался с пилона четвертого моста и разбился насмерть — кого и как за это наказали

Трагедия произошла в феврале 2022 года

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Прораб оставил рабочих трудиться на высоте без контроля

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Центральный районный суд признал прораба виновным в гибели рабочего на стройке четвертого моста и назначил ему условный срок. Он сорвался с почти 60-метровой высоты и скончался на месте. О результатах рассмотрения уголовного дела сегодня, 7 ноября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Трагедия произошла 1 февраля 2022 года.

— При производстве работ по сооружению левой опоры пилона моста через реку Обь в Новосибирске сорвался с высоты и погиб бетонщик ООО «ПФ «ВИС»» Евгений Губеев. [...] Руководство Группы «ВИС» выражает соболезнования близким погибшего рабочего и окажет необходимую помощь, — рассказывали в пресс-службе группы компаний полтора года назад.

После смерти 44-летнего бетонщика следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи выяснили, как погиб мужчина:

— Во время подготовки к подъему опалубки при отсутствии защитных ограждений и страховочного снаряжения заклинило цепь лебедки и потерпевший оступился и упал в технологический проем этой платформы, — уточнили в ведомстве.

Виновным в смерти мужчины признали его начальника-бригадира: он был обязан контролировать опасные работы, но не стал этого делать:

— Обвиняемый не проконтролировал использование работниками средств индивидуальной защиты, включая страховочные привязи, — рассказали в прокуратуре области.

В суде бригадир полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Ранее НГС писал о гибели несовершеннолетнего промышленного альпиниста, который работал вместе с отцом и братом на строительстве высотки. Подростку было 15 лет.

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