Рабочий сорвался с пилона четвертого моста и разбился насмерть — кого и как за это наказали

Центральный районный суд признал прораба виновным в гибели рабочего на стройке четвертого моста и назначил ему условный срок. Он сорвался с почти 60-метровой высоты и скончался на месте. О результатах рассмотрения уголовного дела сегодня, 7 ноября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

