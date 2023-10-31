Задержан пациент новосибирской психбольницы, которого обвиняют в нападении на медработницу

В Новосибирской области задержали пациента психиатрической больницы, которого обвиняют в нападении на медработницу. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
По версии следствия, вечером 26 октября мужчина, который лечился от алкогольной зависимости, потребовал у медработницы сотовый телефон. Она не разрешила пациенту сделать звонок.
В результате, как утверждали в соцсетях, обвиняемый напал на женщину с шуруповертом — он якобы пытался задушить ее проводом от инструмента. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головы и рваной раной шеи.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).
Обвиняемый задержан. По информации региональной прокуратуры, суд решил заключить его под стражу до 26 декабря. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Новосибирске сбежал 33-летний пациент психбольницы. Позже его задержали в подъезде жилого дома № 90/1 на улице Тульской. Он пытался спрятаться на 9-м этаже.