В Новосибирске пациент психбольницы напал на медработницу — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» на пациента психиатрической больницы, который напал на сотрудницу медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 26 октября. Мужчина, который находится на лечении из-за алкогольной зависимости, потребовал у медработника сотовый телефон. Но женщина не разрешила ему совершить звонок.
— В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления. Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Продолжаются поиски сбежавшего пациента.
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