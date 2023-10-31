Новосибирцы устроили разборку с оружием рядом с многоэтажкой на Фрунзе — конфликт попал на видео

Жители Новосибирска сообщили о четырех мужчинах, которые устроили шумные разборки рядом с многоэтажкой на Фрунзе, 65. Видео конфликта опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как трое мужчин избивают одного сибиряка. При этом один из нападающих в руках держит пистолет.
Как говорится в посте, в одной из квартир многоэтажки якобы живет женщина, которая занимается наркоторговлей. Из-за этого в подъезд постоянно приходят неизвестные люди, которые портят домовое имущество.
— По адресу Фрунзе, 65 проживает наркоторговка, по совместительству мать шестерых детей. Как вытекающее из этого обстоятельство в подъезд постоянно на протяжении нескольких лет ломятся наркоманы, тут же и употребляют, — говорится в посте.
По данным, опубликованным в группе, среди тех, кто из посторонних приходит в подъезд, есть люди, которые с собой носят оружие. Автор поста отмечает, что полиция никак не реагирует на происходящее.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пока не прокомментировали инцидент.
Ранее жители Новосибирска сообщили о толпе, которая устроила шумные разборки в Первомайском районе. Инцидент попал на видео.