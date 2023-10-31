Новосибирцы устроили разборку с оружием рядом с многоэтажкой на Фрунзе — конфликт попал на видео

Жители Новосибирска сообщили о четырех мужчинах, которые устроили шумные разборки рядом с многоэтажкой на Фрунзе, 65. Видео конфликта опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как трое мужчин избивают одного сибиряка. При этом один из нападающих в руках держит пистолет.

