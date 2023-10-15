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«Компанию смогли усмирить полицейские»: толпа новосибирцев устроила разборки на Первомайке

По словам очевидцев, инцидент произошел на Одоевского и попал на камеру

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Жители Новосибирска сообщили о толпе, которая устроила шумные разборки в Первомайском районе. Видео инцидента очевидцы опубликовали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября во дворе на Одоевского, 1/10.

— Около часа ночи разразился конфликт между членами шумной компании, который смогли закончить лишь сотрудники полиции и Росгвардии, — сообщает автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Моя Первомайка»

Судя по кадрам, когда к месту разборок приехала полиция, часть толпы попыталась сбежать от силовиков. Автор поста уточнил, что на место инцидента также приехала скорая, кому-то из участников конфликта понадобилась помощь медиков.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске произошла массовая драка со стрельбой на Затулинке. Инцидент произошел на Виктора Уса и попал на видео.

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