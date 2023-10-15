«Компанию смогли усмирить полицейские»: толпа новосибирцев устроила разборки на Первомайке

Жители Новосибирска сообщили о толпе, которая устроила шумные разборки в Первомайском районе. Видео инцидента очевидцы опубликовали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
В посте говорится, что инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября во дворе на Одоевского, 1/10.
— Около часа ночи разразился конфликт между членами шумной компании, который смогли закончить лишь сотрудники полиции и Росгвардии, — сообщает автор поста.
Судя по кадрам, когда к месту разборок приехала полиция, часть толпы попыталась сбежать от силовиков. Автор поста уточнил, что на место инцидента также приехала скорая, кому-то из участников конфликта понадобилась помощь медиков.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске произошла массовая драка со стрельбой на Затулинке. Инцидент произошел на Виктора Уса и попал на видео.