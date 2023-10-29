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Капитан из Новосибирска перевозил людей и машины по Телецкому озеру без лицензии

Инцидент произошел летом этого года

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Мужчина нелегально перевез по акватории озера людей и машины

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В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, мужчина нелегально перевез по акватории озера Телецкого людей и машины.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 августа этого года, когда новосибирец управлял маломерным судном с пришвартованным к нему технически неисправным паромом. Капитан судна за деньги перевез 36 пассажиров и восемь транспортных средств по акватории, не имея лицензии.

В сообщении уточняется, что паром не был оснащен спасательными средствами и противопожарным инвентарем, а пассажиров не ознакомили с информацией о требованиях пожарной безопасности.

— Кроме этого, фигурант осуществлял перевозку пассажиров на пароме без наличия документов, дающих право на самостоятельное управление внутренним водным транспортом, чем подверг их жизнь и здоровье опасности, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Турочакский районный суд Республики Алтай для его рассмотрения по существу.

О происшествии стало известно в конце августа. Как сообщили в пресс-службе Алтайской ЛУ МВД, мужчина без лицензии перевозил по акватории озера машины за 15 тысяч рублей. Его баржа была не зарегистрирована в Российском речном регистре.

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