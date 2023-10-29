Капитан из Новосибирска перевозил людей и машины по Телецкому озеру без лицензии

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, мужчина нелегально перевез по акватории озера Телецкого людей и машины.
По данным ведомства, инцидент произошел 11 августа этого года, когда новосибирец управлял маломерным судном с пришвартованным к нему технически неисправным паромом. Капитан судна за деньги перевез 36 пассажиров и восемь транспортных средств по акватории, не имея лицензии.
В сообщении уточняется, что паром не был оснащен спасательными средствами и противопожарным инвентарем, а пассажиров не ознакомили с информацией о требованиях пожарной безопасности.
— Кроме этого, фигурант осуществлял перевозку пассажиров на пароме без наличия документов, дающих право на самостоятельное управление внутренним водным транспортом, чем подверг их жизнь и здоровье опасности, — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Турочакский районный суд Республики Алтай для его рассмотрения по существу.
О происшествии стало известно в конце августа. Как сообщили в пресс-службе Алтайской ЛУ МВД, мужчина без лицензии перевозил по акватории озера машины за 15 тысяч рублей. Его баржа была не зарегистрирована в Российском речном регистре.