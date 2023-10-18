«Сначала подыграла, а потом послала»: как мошенники крадут у новосибирцев аккаунты от «Госуслуг»

Как рассказала читательница НГС Анастасия, на уловки мошенников попала ее свекровь.



— Свекрови так же позвонили, и она, к сожалению, назвала код от «Госуслуг». Лишь позже опомнилась. Потом она заблокировала доступ к «Госуслугам» через горячую линию, а восстанавливала затем через МФЦ, — написала Анастасия.



Елена также стала жатвой мошенников, но им, к счастью, не удалось воспользоваться полученным доступом к аккаунту.

