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«Сначала подыграла, а потом послала»: как мошенники крадут у новосибирцев аккаунты от «Госуслуг»

Аферисты маскируются под вашего сотового оператора

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Многие сибиряки сразу понимают, что им звонят мошенники

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Новую схему кражи аккаунта «Госуслуг» начали применять мошенники. По новому сценарию они представляются сотовым оператором и предлагают «пролонгировать» номер телефона, чтобы его не отдали другому человеку. Такой случай уже зафиксировали в Екатеринбурге.

Редакция НГС обратилась к нашим читателям с просьбой рассказать, стали ли они жертвами новой схемы мошенников или бдительность уберегла их от необдуманного решения.

Как рассказала читательница НГС Анастасия, на уловки мошенников попала ее свекровь.

— Свекрови так же позвонили, и она, к сожалению, назвала код от «Госуслуг». Лишь позже опомнилась. Потом она заблокировала доступ к «Госуслугам» через горячую линию, а восстанавливала затем через МФЦ, — написала Анастасия.

Елена также стала жатвой мошенников, но им, к счастью, не удалось воспользоваться полученным доступом к аккаунту.

— Я тоже попалась, но мне «повезло»: приставами заблокированы счета на «Госуслугах», и есть уведомления об этом. Так что кредитов на мое имя, увы, не взять, — сообщала Елена.

И всё же большинство сибирячек сразу догадываются, что их пытаются развести мошенники.

— Звонили, сказали, что надо продлить договор с «Билайном». Сделать в офисе или через них. Если не сделаю, то попрощаюсь с оператором. И именно сегодня последний день. Но я же знаю, что договор с оператором бессрочный. Но согласилась. Они попросили код с «Госуслуг», а я сказала, что мне мама не разрешает говорить никаких кодов посторонним дядям. Он разозлился и сказал: «Спасибо, что не с нами!» И такой звонок не единожды был уже, — сообщила Елена.

— Мне тоже звонили, тоже ересь мололи. Так как я была на обеде и ходила по магазинам, то решила подыграть. Они попросили у меня код, тут как раз моя очередь на кассу подошла, ну я их послала и трубку бросила, — рассказала Мария.

— Пару недель звонили моей маме. Также говорили. Но у нее возникли сомнения, и она сказала, что сама пойдет в офис оператора. Трубку сразу бросили, — пояснила Зульфия.

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