Директору картонного комбината ужесточили обвинение за экологическое ЧП под Новосибирском — ему грозит колония

Информацию НГС подтвердили в областном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, с марта 2021 по август 2022 года Игорь Диденко дал указание пока неустановленным сотрудникам комбината сбросить жидкие отходы картонно-бумажного производства на участки, примыкающие к территории комбината, что привело к загрязнению почвы и гибели леса в районе поселка Красный Яр Новосибирского района НСО.

Ранее управленца привлекали по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли», части 4 статьи 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений» и части 1 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод», ему грозило куда менее серьезное наказание — не связанное с лишением свободы.