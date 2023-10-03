Директору картонного комбината ужесточили обвинение за экологическое ЧП под Новосибирском — ему грозит колония

Директора Новосибирского картонно-бумажного комбината Игоря Диденко обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ — «Нарушение правил охраны окружающей среды, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, массовую гибель животных или иные тяжкие последствия». Теперь за загрязнение земли в районе поселка Красный Яр ему грозит до 5 лет колонии, рассказал НГС собственный источник в правоохранительных органах.
Информацию НГС подтвердили в областном следственном управлении СК РФ.
По данным следствия, с марта 2021 по август 2022 года Игорь Диденко дал указание пока неустановленным сотрудникам комбината сбросить жидкие отходы картонно-бумажного производства на участки, примыкающие к территории комбината, что привело к загрязнению почвы и гибели леса в районе поселка Красный Яр Новосибирского района НСО.
Ранее управленца привлекали по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли», части 4 статьи 261 УК РФ «Повреждение лесных насаждений» и части 1 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод», ему грозило куда менее серьезное наказание — не связанное с лишением свободы.
В августе 2022 года на берегу загрязненного оврага около Красного Яра местные жители и депутаты увидели зловонную жижу непонятного происхождения. Тогда же специалисты Сибирского управления Росприроднадзора в ходе проверки подтвердили нарушения. Они определили, что почва была загрязнена на площади почти в 1 га отходами IV и V классов опасности. Эксперты сибирского Центра лабораторного анализа констатировали (заключение имеется в распоряжении редакции), что ущерб окружающей среде оценивается в сумму около 400 млн рублей.
По данным «Контур.Фокус», выручка КБК на конец 2021 года составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 201,4 миллиона. Владеет компанией Игорь Диденко. Жена бизнесмена — депутат Заксобрания Ирина Диденко.
Ранее НГС писал о другом экологическом бедствии на территории Новосибирской области — загрязнении почв и воды отходами свинокомплекса АО «Кудряшовское». Ущерб от деятельности предприятия специалисты оценили почти в 3 миллиарда рублей.