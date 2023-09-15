В Алтайском крае мужчина заживо сжег жену — как его наказали

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.
По данным следствия, мужчина с женой переехал в Белокуриху из Республики Казахстан. Вечером 24 июня 2022 года между супругами произошла ссора, тогда мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину со значительными ожогами доставили в больницу, где позже она скончалась.
— В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признавал, утверждая, что потерпевшая самостоятельно подожгла себя. Однако следователем СК была полностью опровергнута защитная позиция фигуранта собранными доказательствами, — пояснили в СК по Алтайскому краю.
Суд по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам колонии строго режима.
Ранее в Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который поджег пятилетнего мальчика, разводя огонь. Ребенок получил ожоги 40% тела.