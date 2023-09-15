freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 96.16
eur 103.23
СрочноИгоря Николаева экстренно госпитализировали
Все новости
Все новости

В Алтайском крае мужчина заживо сжег жену — как его наказали

Инцидент произошел в Белокурихе

1 219

Поделиться

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

По данным следствия, мужчина с женой переехал в Белокуриху из Республики Казахстан. Вечером 24 июня 2022 года между супругами произошла ссора, тогда мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину со значительными ожогами доставили в больницу, где позже она скончалась.

— В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признавал, утверждая, что потерпевшая самостоятельно подожгла себя. Однако следователем СК была полностью опровергнута защитная позиция фигуранта собранными доказательствами, — пояснили в СК по Алтайскому краю.

Суд по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам колонии строго режима.

Ранее в Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который поджег пятилетнего мальчика, разводя огонь. Ребенок получил ожоги 40% тела.

По теме

Алтайский крайМуж сжег женуСледователи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter