В Алтайском крае мужчина заживо сжег жену — как его наказали

В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. От полученных травм женщина скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.



По данным следствия, мужчина с женой переехал в Белокуриху из Республики Казахстан. Вечером 24 июня 2022 года между супругами произошла ссора, тогда мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщину со значительными ожогами доставили в больницу, где позже она скончалась.

