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23 протокола за занятие проституцией составили в Новосибирской области — как наказывают нарушительниц

Статистику сообщили в ГУ МВД по региону

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Максимальный штраф за занятие проституцией — 2000 рублей

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В Новосибирской области с 2020 года по 2023 год составили 23 протокола за занятие проституцией. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— С 01.01.2020 по 30.08.2023 в Новосибирской области сотрудниками полиции составлено 23 протокола по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», — рассказали в ведомстве.

Согласно КоАП РФ, наказание по этой статье — штраф от 1500 до 2000 рублей.

При этом в регионе не составляли протоколов по статье за «получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией» (6.12 КоАП ФР).

31 августа стало известно, что в Новосибирске поймали 16 администраторов и водителей проституток. По версии следствия, они вовлекали девушек в это занятие.

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