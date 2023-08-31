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Женщина протащила ребенка за капюшон по территории детского сада — следователи начали проверку

Инцидент произошел в дошкольном учреждении на улице Междуреченской

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Видео инцидента появилось в Сети

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В Новосибирске следователи начали проверку после информации об издевательствах женщины в детском саду в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

— В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе будет выясняться, имели ли место подобные факты причинения телесных повреждений данному или иным воспитанникам, — пояснили в СК.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

31 августа в Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» появилось видео на котором запечатлено, как женщина, предположительно воспитательница, схватила ребенка за капюшон воспитательницы и увела в беседку на игровой площадке. По словам очевидцев, инцидент произошел в детском саду № 196 на улице Междуреченской.

В конце июля стало известно, что директору детского сада в Новосибирске предъявили обвинение — там сотрудники били детей. Следователи предъявили обвинение директору детского сада.

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