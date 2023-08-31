Женщина протащила ребенка за капюшон по территории детского сада — следователи начали проверку

В Новосибирске следователи начали проверку после информации об издевательствах женщины в детском саду в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
— В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе будет выясняться, имели ли место подобные факты причинения телесных повреждений данному или иным воспитанникам, — пояснили в СК.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
31 августа в Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» появилось видео на котором запечатлено, как женщина, предположительно воспитательница, схватила ребенка за капюшон воспитательницы и увела в беседку на игровой площадке. По словам очевидцев, инцидент произошел в детском саду № 196 на улице Междуреченской.
В конце июля стало известно, что директору детского сада в Новосибирске предъявили обвинение — там сотрудники били детей. Следователи предъявили обвинение директору детского сада.