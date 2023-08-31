«Че ты орешь?»: ребенка за капюшон протащили по территории детского сада — это попало на видео

В Новосибирске сняли на видео инцидент детском саду № 196 на улице Междуреченской. Женщина, предположительно воспитательница, схватила ребенка за капюшон воспитательницы и увела в беседку на игровой площадке.
Ролик инцидента, сделанный местной жительницей из окна соседнего дома, опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».
— В детском саду № 196 по улице Междуреченская 2/3 воспитатель грубо обращается с детьми. Если она так себя ведет на улице, где ее видно, то боюсь представить, что творится в группе, — написала автор видео.
Судя по видео, со стороны беседки доносятся крики, в том числе: «Че ты орешь?» Все это происходит на глазах у других детей.
Журналист НГС позвонила в детский сад № 196. Женщина, представившаяся заведующей, сказала:
—Я заведующая, поэтому комментарии давать никакие не буду. Потому что у нас идет разбирательство, идет с родительницей, со всеми. Собран консилиум, всё.
НГС также обратился за комментариями в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Новосибирской области. Там информацией о ситуации пока не владеют. В прокуратуре же сообщили следующее:
— Прокуратурой Ленинского района Новосибирска организована проверка размещенной в СМИ информации о жестоком обращении с ребенком в дошкольном образовательном учреждении. Прокуратура проверит исполнение в учреждении законодательства об образовании, даст оценку достаточности принятых руководством садика мер по факту произошедшего инцидента. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
В конце июля стало известно, что директору детского сада в Новосибирске предъявили обвинение — там сотрудники били детей.