Оставил в опасности: следователи возбудили дело на полицейского в Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, который 7 августа сбил
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области:
— Карасукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД «Карасукский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного
В ведомстве уточнили, что, по данным следствия, мужчина сбил девочку и скрылся с места аварии. Он не оказал ей первой помощи. Пострадавшую увезли в больницу, ей оказывают медицинскую помощь.
Подозреваемый задержан. Следователь планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения. Сбор доказательств продолжается.
Накануне НГС писал, что подозреваемый сам пришел в полицию через три дня после аварии,