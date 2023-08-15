freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 7/10
usd 101.04
eur 110.68
СрочноПрокуратура требует закрыть пансионат «Ремели»
Все новости
Все новости

Оставил в опасности: следователи возбудили дело на полицейского в Новосибирской области

Мужчина признался, что сбил девочку на пешеходном переходе

1 069

Следователи выясняют обстоятельства происшествия

Поделиться

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, который 7 августа сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе в Карасуке. Подозреваемый — сотрудник полиции МО МВД «Карасукский».

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области:

— Карасукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД «Карасукский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В ведомстве уточнили, что, по данным следствия, мужчина сбил девочку и скрылся с места аварии. Он не оказал ей первой помощи. Пострадавшую увезли в больницу, ей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан. Следователь планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения. Сбор доказательств продолжается.

Накануне НГС писал, что подозреваемый сам пришел в полицию через три дня после аварии, 11 августа. Что еще известно об этом полицейском, читайте в нашем материале.

По теме

КарасукСбил девочку на переходеУголовное делоСУ СК РФ по Новосибирской области
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter