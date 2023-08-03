Генерал Бастрыкин заинтересовался свежими могилами в лесу Новосибирска — следователей уже отправили на погост

После публикации НГС могилами, расположенными за забором Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе Новосибирска, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В действиях должностных лиц, отвечающих за погост, следователи ищут признаки халатности.
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), — сообщили в пресс-службе ведомства. — Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
На подозрительные могилы, находящиеся за забором кладбища, наткнулся в воскресенье, 30 июля, гулявший по лесу грибник. Он заметил длинные узкие рвы, напоминающие общие могилы для похороненных за счет муниципалитета умерших.
На запрос НГС в мэрии Новосибирска ответили, что по бумагам территория за забором кладбища является его частью, оценить же безопасность неогороженных траншей в муниципалитете не смогли. При этом прокуратура начала проверку по факту изложенных в статье обстоятельств.