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Генерал Бастрыкин заинтересовался свежими могилами в лесу Новосибирска — следователей уже отправили на погост

Глава СК РФ поручил новосибирским коллегам доложить о ходе проверки на предмет халатности

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Часть траншей уже закопана

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После публикации НГС могилами, расположенными за забором Гусинобродского кладбища в Октябрьском районе Новосибирска, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. В действиях должностных лиц, отвечающих за погост, следователи ищут признаки халатности.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), — сообщили в пресс-службе ведомства. — Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

На подозрительные могилы, находящиеся за забором кладбища, наткнулся в воскресенье, 30 июля, гулявший по лесу грибник. Он заметил длинные узкие рвы, напоминающие общие могилы для похороненных за счет муниципалитета умерших.

На запрос НГС в мэрии Новосибирска ответили, что по бумагам территория за забором кладбища является его частью, оценить же безопасность неогороженных траншей в муниципалитете не смогли. При этом прокуратура начала проверку по факту изложенных в статье обстоятельств.

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