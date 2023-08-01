Прокуратура заинтересовалась публикацией НГС о десятках могил в грибном лесу

После публикации НГС о свежих захоронениях в районе МЖК «Восточный» региональная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Прокуратурой Октябрьского района по информации в СМИ организована проверка сведений об обнаружении 67 свежих захоронений. По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов, — пояснили в ведомстве.
30 июля житель Новосибирска обнаружил десятки свежих захоронений неподалеку от МЖК «Восточный». Как отметил сибиряк, он насчитал 67 свежих могил, а также несколько старых могил, которые уже заросли травой.