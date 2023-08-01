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Прокуратура заинтересовалась публикацией НГС о десятках могил в грибном лесу

Захоронения находятся в районе МЖК «Восточный»

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Новосибирец обнаружил захоронения в паре сотен метров от забора Гусинобродского кладбища

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После публикации НГС о свежих захоронениях в районе МЖК «Восточный» региональная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратурой Октябрьского района по информации в СМИ организована проверка сведений об обнаружении 67 свежих захоронений. По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов, — пояснили в ведомстве.

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Видео: NGS.RU

30 июля житель Новосибирска обнаружил десятки свежих захоронений неподалеку от МЖК «Восточный». Как отметил сибиряк, он насчитал 67 свежих могил, а также несколько старых могил, которые уже заросли травой.

МогилыЗахороненияПрокуратураНовосибирск
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